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    Шоу-биз

    Ариана Гранде носит дома кожаное белье (фото)

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    Популярная американская певца&nbsp; Ариана Гранде - Ариана Гранде носит дома кожаное белье (фото)
    Популярная американская певца  Ариана Гранде
    instagram.com/arianagrande/

    Фанаты восхитились внешним видом Гранде

    Американская актриса и певица Ариана Гранде поделилась с подписчиками фотографией в откровенном образе. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

    На размещенном кадре 26-летняя знаменитость позирует в кожаном костюме лилового цвета, который состоит из бюстгальтера, трусов и баски на талии. Ее наряд дополнили чокер в тон и белые ботинки на высоких каблуках.

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    instagram.com/arianagrande/

    В этом костюме исполнительница снялась в клипе Rain On Me совместно с Леди Гагой. Автором фото выступил американский фотограф Альфредо Флорес.

    Фанаты восхитились внешним видом Гранде. «Вау, ты безумно красивая!», «Какая милая фотография!», «Выглядишь невероятно», «Моя королева, люблю тебя всем сердцем!» — писали они под постом, который набрал 4,5 миллиона лайков и почти 40 тысяч комментариев.

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