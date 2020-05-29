Ариана Гранде носит дома кожаное белье (фото)



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Популярная американская певца Ариана Гранде instagram.com/arianagrande/

Фанаты восхитились внешним видом Гранде

Американская актриса и певица Ариана Гранде поделилась с подписчиками фотографией в откровенном образе. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре 26-летняя знаменитость позирует в кожаном костюме лилового цвета, который состоит из бюстгальтера, трусов и баски на талии. Ее наряд дополнили чокер в тон и белые ботинки на высоких каблуках.

instagram.com/arianagrande/

В этом костюме исполнительница снялась в клипе Rain On Me совместно с Леди Гагой. Автором фото выступил американский фотограф Альфредо Флорес.

Фанаты восхитились внешним видом Гранде. «Вау, ты безумно красивая!», «Какая милая фотография!», «Выглядишь невероятно», «Моя королева, люблю тебя всем сердцем!» — писали они под постом, который набрал 4,5 миллиона лайков и почти 40 тысяч комментариев.

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