Жена олигарха перепела легендарный хит Ирины Билык (видео)



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Певица Ассия Ахат instagram.com/ahhattassia

Артистка очень хотела спеть кавер на юбилейном концерте Ирины Билык

Украинская певица Ассия Ахат уже давно не представляла песен в собственном исполнении: в последнее время артистка сфокусировалась на инструментальной музыке. На днях артистка выпустила песню, кстати говоря, первый трек на украинском языке в ее творчестве – это песня «Ти мій» Ирины Билык из альбома 1995 года.

По словам Ассии, она давно дружит с Ириной, и идея записать кавер возникла еще в прошлом году.

«Я очень хотела спеть эту песню в честь юбилея Ирины Билык, но из-за карантина концерт отменили. Ира послушала, ей понравилось, она сказала, что песня звучит по-другому в моем исполнении».

Напомним, Ассия Ахат— украинская певица и скрипачка. Начала заниматься музыкой с 5 лет. После окончания Национальной музыкальной академии (Киев) по классу скрипки, стажировалась в Музыкальной академии в Ницце. В 1999 году записала первое произведение в стиле поп-музыки, которое вошло в её дебютный альбом «Homo Novus», и с этого момента в своих выступлениях сочетает игру как на акустической скрипке так и на электронной.

Супруг с 31 декабря 2000 — Игорь Николаевич Баленко, бизнесмен, совладелец сети супермаркетов «Фуршет», депутат Киевсовета. Журнал «Фокус» оценил капиталы Баленко в 2011 году — в 178,8 миллионов долларов, а в 2015 году — в 119 миллионов долларов.