«Мисс мира» скончалась в больнице после того, как ее переехал автобус

Экс-королева красоты могла похвастаться богатой биографией и была полна планов

81-летнюю Норму Каппальи 17 декабря в Буэнос-Айресе, Аргентина, сбил автобус, когда она прогуливалась неподалеку от дома. Бывшую «мисс мира» доставили в больницу в тяжелом состоянии, у нее диагностировали перелом черепа. Пациентку ввели в искусственную кому, через шесть дней она скончалась.

Родственники отмечают, что у Нормы, несмотря на почтенный возраст, было много планов и увлечений. Она помогала бездомным животным и планировала поездку в Уругвай, ожидая, когда перестанет свирепствовать коронавирус. Близкие считают, что в аварии виноват 28-летний водитель автобуса. Сейчас парень находится под арестом.

Хочу, чтобы было ясно, что она умерла, потому что ее сбили, а не по какой-либо другой причине. CoViD-19 не повлиял на нее, несмотря на продолжающуюся пандемию, но теперь она мертва из-за халатности водителя автобуса. Мы опустошены

Норма Каппальи была первой аргентинкой, ставшей обладательницей заветного звания «Мисс мира», пишет Daily Mail. Красавица выиграла конкурс в 1960-м, когда ей был 21 год. Девушка построила успешную модельную карьеру, сотрудничая в том числе с Armani и Dior. В конце 60-х Норма жила в Италии и работала в журнале Men's Bazaar, а затем перебралась в Бразилию. Однако, соскучившись по родине, модель вернулась домой.

Ранее «Скотч» сообщал, что 56-летняя Моника Беллуччи в откровенном платье вызвала фурор.

Пикантный кадр для итальянского Vogue привел фанатов артистки в восторг. Звезду осыпали комплиментами. «Самая обаятельная женщина планеты», «Невероятная», «Нежный цветок!», «Легенда», «Вдохновляющая», «Королева стиля», «Пленяющее декольте!», «Идеал женственности и сексуальности», «Очень горячая», «Настоящая леди», — прокомментировали пользователи Instagram.