У 40-летнего Маколея Калкина родился первый ребенок

Пара назвала сына Дакотой Сонг Калкином

5 апреля в Лос-Анджелесе у Маколея Калкина и его девушки Бренды Сонг родился сын — ребенок весом 3100 г появился на свет здоровым, пишет Esquire.

Мальчика назвали Дакотой Сонг Калкином в честь сестры Маколея, которая погибла в 2008 году в результате ДТП.

Единственный комментарий, который пара дала по случаю рождения сына, — «Нас переполняет радость».

Звезда фильмов «Один дома» Маколей Калкин и Бренда Сонг, известная по сериалу «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди», познакомились несколько лет назад на съемках фильма «Мальчишник в Таиланде». До ребенка пара заботилась о трех кошках, рыбках, собаке породы шиба-ину и попугае.

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