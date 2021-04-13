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    У 40-летнего Маколея Калкина родился первый ребенок

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    У 40-летнего Маколея Калкина родился первый ребенок

    Пара назвала сына Дакотой Сонг Калкином

    5 апреля в Лос-Анджелесе у Маколея Калкина и его девушки Бренды Сонг родился сын — ребенок весом 3100 г появился на свет здоровым, пишет Esquire.

    Мальчика назвали Дакотой Сонг Калкином в честь сестры Маколея, которая погибла в 2008 году в результате ДТП.

    Единственный комментарий, который пара дала по случаю рождения сына, — «Нас переполняет радость».

    Звезда фильмов «Один дома» Маколей Калкин и Бренда Сонг, известная по сериалу «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди», познакомились несколько лет назад на съемках фильма «Мальчишник в Таиланде». До ребенка пара заботилась о трех кошках, рыбках, собаке породы шиба-ину и попугае.

    Ранее «Скотч» сообщал, что политик ЮАР произносил серьезную речь, пока у него за спиной не появилась голая жена.

    Дело в том, что в разгар речи чиновника в комнату вошла его обнаженная жена. Женщина уверенными шагами направилась прямо в сторону мужа, однако потом скрылась из кадра. Веселье политиков прервала председатель комитета Фейт Мутамби, которая попросила, чтобы супруга Инкоси приняла подобающий вид, пишет Times Live.

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    Теги: знаменитости дети
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