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    Дочь Мадонны вновь засветила мохнатые подмышки и нарвалась на критику (фото)

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    Дочь американской поп-исполнительницы Мадонны модель Леон Лурдес - Дочь Мадонны вновь засветила мохнатые подмышки и нарвалась на критику (фото)
    Дочь американской поп-исполнительницы Мадонны модель Леон Лурдес
    Фото: @madonna

    Пользователи сети обратили внимание на небритые подмышки Лурдес

    Дочь американской поп-исполнительницы Мадонны модель Леон Лурдес вновь подверглась критике из-за небритых подмышек на новом снимке. Соответствующие кадр и комментарии появились в Instagram-аккаунте певицы.

    На размещенном в сети фото 24-летняя знаменитость запечатлена в обнимку с 62-летней матерью. Лурдес позирует в трикотажном зеленом мини-платье без рукавов, тогда как Мадонна одета в белое платье. Образ модели дополнили небольшая красная сумка и серьги-кольца. Публикация набрала больше 500 тысяч лайков.

    Фото: @madonna
    Фото: @madonna

    Пользователи сети обратили внимание на небритые подмышки Лурдес и пристыдили ее за неухоженность. «Побрейся, пожалуйста», «Прическу и макияж сделала, а брить подмышки не стала», «Это не гигиенично», «Пожалуйста, побрей подмышки. Это отвратительно и совсем не женственно», «Серьезно?» — высказывались они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что политик ЮАР произносил серьезную речь, пока у него за спиной не появилась голая жена.

    Дело в том, что в разгар речи чиновника в комнату вошла его обнаженная жена. Женщина уверенными шагами направилась прямо в сторону мужа, однако потом скрылась из кадра. Веселье политиков прервала председатель комитета Фейт Мутамби, которая попросила, чтобы супруга Инкоси приняла подобающий вид, пишет Times Live.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес шутки курьез
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