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    Лучшие наряды звезд на кинопремии BAFTA (фото)

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    Лучшие наряды звезд на кинопремии BAFTA (фото)

    В традиционном блоке, посвященном тем, кто покинул мир в этом году, первым назвали принца Филиппа

    В Лондоне состоялась вторая часть вручения премии BAFTA. Церемонию пришлось разделить на два дня из-за мер предосторожности по коронавирусу, кроме того, в дверях Royal Albert Hall появились только те актеры и деятели киноиндустрии, кто должен был вручать статуэтки. Остальные звезды, включая лауреатов премии, должны были выйти на связь на удаленке.

    Попозировать на красной дорожке в этом году удалось звезде «Бриджертонов» Фиби Дайневор, Джеймсу Макэвою, Тому Хиддлстону, Педро Паскалю, Приянке Чопре с мужем Ником Джонасом. А по видеосвязи позировали Рене Зеллвегер, Анна Кендрик и другие знаменитости.

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    Лучшие наряды звезд на кинопремии BAFTA (фото)
    Лучшие наряды звезд на кинопремии BAFTA (фото)
    Лучшие наряды звезд на кинопремии BAFTA (фото)
    Лучшие наряды звезд на кинопремии BAFTA (фото)
    Лучшие наряды звезд на кинопремии BAFTA (фото)
    Лучшие наряды звезд на кинопремии BAFTA (фото)
    Лучшие наряды звезд на кинопремии BAFTA (фото)
    Лучшие наряды звезд на кинопремии BAFTA (фото)
    Лучшие наряды звезд на кинопремии BAFTA (фото)
    Лучшие наряды звезд на кинопремии BAFTA (фото)
    Лучшие наряды звезд на кинопремии BAFTA (фото)
    Лучшие наряды звезд на кинопремии BAFTA (фото)
    Лучшие наряды звезд на кинопремии BAFTA (фото)
    Лучшие наряды звезд на кинопремии BAFTA (фото)
    Лучшие наряды звезд на кинопремии BAFTA (фото)

    В традиционном блоке, посвященном тем, кто покинул мир в этом году, первым назвали принца Филиппа. А лауреат в номинации «Восходящая звезда» Бакки Бакрей в своей речи упомянула также почившего рэпера DMX.

    Лучшим фильмом предсказуемо стал «Земля кочевников» с Фрэнсис Макдорманд, а сама она удостоилась премии за лучшую женскую роль. Актером года стал Энтони Хопкинс, однако ни сэр Энтони, ни Фрэнсис так и не подключились к премии.

    Ранее «Скотч» сообщал, что политик ЮАР произносил серьезную речь, пока у него за спиной не появилась голая жена.

    Дело в том, что в разгар речи чиновника в комнату вошла его обнаженная жена. Женщина уверенными шагами направилась прямо в сторону мужа, однако потом скрылась из кадра. Веселье политиков прервала председатель комитета Фейт Мутамби, которая попросила, чтобы супруга Инкоси приняла подобающий вид, пишет Times Live.

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