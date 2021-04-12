Лучшие наряды звезд на кинопремии BAFTA (фото)

В традиционном блоке, посвященном тем, кто покинул мир в этом году, первым назвали принца Филиппа

В Лондоне состоялась вторая часть вручения премии BAFTA. Церемонию пришлось разделить на два дня из-за мер предосторожности по коронавирусу, кроме того, в дверях Royal Albert Hall появились только те актеры и деятели киноиндустрии, кто должен был вручать статуэтки. Остальные звезды, включая лауреатов премии, должны были выйти на связь на удаленке.

Попозировать на красной дорожке в этом году удалось звезде «Бриджертонов» Фиби Дайневор, Джеймсу Макэвою, Тому Хиддлстону, Педро Паскалю, Приянке Чопре с мужем Ником Джонасом. А по видеосвязи позировали Рене Зеллвегер, Анна Кендрик и другие знаменитости.

В традиционном блоке, посвященном тем, кто покинул мир в этом году, первым назвали принца Филиппа. А лауреат в номинации «Восходящая звезда» Бакки Бакрей в своей речи упомянула также почившего рэпера DMX.

Лучшим фильмом предсказуемо стал «Земля кочевников» с Фрэнсис Макдорманд, а сама она удостоилась премии за лучшую женскую роль. Актером года стал Энтони Хопкинс, однако ни сэр Энтони, ни Фрэнсис так и не подключились к премии.

Ранее «Скотч» сообщал, что политик ЮАР произносил серьезную речь, пока у него за спиной не появилась голая жена.

Дело в том, что в разгар речи чиновника в комнату вошла его обнаженная жена. Женщина уверенными шагами направилась прямо в сторону мужа, однако потом скрылась из кадра. Веселье политиков прервала председатель комитета Фейт Мутамби, которая попросила, чтобы супруга Инкоси приняла подобающий вид, пишет Times Live.