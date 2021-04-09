Zoom-конфуз. Политик произносил серьезную речь, пока у него за спиной не появилась голая жена

По словам коллег, подобное происходит с чиновником не впервые

Член Национальной палаты традиционных лидеров Инкоси Ксолиле Ндеву из ЮАР неожиданно оконфузился во время онлайн-заседания парламента в Zoom. Политик говорил на серьезную тему: о смертности во время пандемии и работе врачей в Восточно-Капской провинции. Но вдруг его коллеги разразились смехом.

Дело в том, что в разгар речи чиновника в комнату вошла его обнаженная жена. Женщина уверенными шагами направилась прямо в сторону мужа, однако потом скрылась из кадра. Веселье политиков прервала председатель комитета Фейт Мутамби, которая попросила, чтобы супруга Инкоси приняла подобающий вид, пишет Times Live.

«Инкоси, люди позади тебя не одеты должным образом. Мы видим все. Пожалуйста, Инкоси, скажи, что ты на совещании. То, что мы видим, ошеломляет», - отметил Фейт Мутамби

Смущенный политик поспешил извиниться. Однако Фейт напомнила ему, что подобное происходит уже не впервые. «Всякий раз, когда мы встречаемся с вами, мы видим эту непотребную картину», — заявила она. Позже чиновник объяснил, что не дружит с современными технологиями и его дом не приспособлен для долгих онлайн-совещаний. Заседание должно было проходить с семи до десяти вечера, однако затянулось. И супруга направилась в ванную, не зная, что муж все еще в прямом эфире.

Ранее «Скотч» сообщал, что У Мисс Папуа – Новая Гвинея забрали титул после того, как она станцевала тверк.

В заявлении организаторов конкурса «Мисс Тихоокеанские острова» указано, что цель проекта – «расширение прав и возможностей женщин», а также продвижение идей самовыражения и уверенности в себе. Организаторы конкурса посчитали, что человек, который служит ролевой моделью, не может публиковать такие видео.

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