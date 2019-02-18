У 5-летней дочки Ким Кардашьян и Канье Уэста появился первый ухажер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В шоу-бизнесе все происходит очень быстро, и дети знаменитостей взрослеют намного раньше, чем обычные дети

У 5-летней дочери Ким Кардашьян и Канье Уэста уже появился первый поклонник. Им стал 7-летний сын рэпера Consequence Кайден.

7-летний Кайден Миллс и 5-летняя Норт Уэст постоянно пересекаются на различных мероприятиях своих родителей. Недавно юная парочка вместе оказалась на дне рождении двоюродной сестры Норт, малышки Сторми Дженнер. Дочери младшей сестры Ким Кардашьян исполнился год, и это важное событие приехали отметить не только родственники именинницы, но и знаменитые гости западной хип-хоп тусовки. Среди них был и Consequence с сыном. Стоит отметить, что мальчик уже успел выпустить собственную песню Dream About Nicki и активно ведет Instagram-аккаунт, в котором делится фотографиями с будущей невестой Норт.

А 14 февраля, на страничке мальчика появилось фото, где он держит в руках коробку конфет в форме сердечка и голубой пакет Tiffany. Подпись к снимку гласит: «Любовь витает в воздухе». Покупка подарка для Норт не стала сюрпризом, весь поход Миллса в Tiffany & Co тоже был заснят для Instagram. Похоже, дочери Канье и Ким очень повезло с будущим женихом, которого, очевидно, правильно воспитывают родители.

Джерело: popcornnews