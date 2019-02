Человек, соблазнивший 4000 женщин: Мик Джаггер решил остепениться



Мик Джаггер

Легенарный музыкант поклялся в верности балерине

Фронтмен Rolling Stones Мик Джаггер снискал славу одного из главных ловеласов столетия – за свои 75 лет сэр Джаггер соблазнил более четырех тысяч девушек, был дважды женат и стал отцом восьми детей от пятерых женщин. Никто особо не надеялся, что обаяние рок-звезды когда-нибудь иссякнет, и он решит перейти на сторону моногамии, но этот день настал. Daily Mail сообщает, что Мик наконец остепенился, остановив выбор на 32-летней балерине Мелани Хамрик.

Пара начала встречаться еще в 2014 году после трагической гибели бывшей девушки Джаггера. В 2016 году на свет появился их сын Деверо, но это не остановило любовные похождения Мика, который якобы заранее предупредил Мелани, что она не будет единственной женщиной в его жизни. Однако это утратило актуальность: если верить источникам, близким к Джаггеру, пару месяцев назад рокер взял свои слова назад. Отныне никаких случайных связей и измен, а счетчик его «побед» так и застынет на отметке в четыре тысячи: «Мик дал Мелани клятву на Рождество. Он готов остепениться».

Неделю назад Джаггер и его девушка посетили вечеринку после премии Grammy, и по словам других гостей, Мик выглядел счастливым и даже не смотрел на других женщин. Судя по всему, автор хита I can get no satisfaction все-таки нашел особое удовольствие в том, чтобы быть верным одной-единственной.





