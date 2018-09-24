У 78-летнего Аль Пачино роман с молодой актрисой



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Аль Пачино и его новая возлюбленная

На днях зарубежные СМИ сообщили, что 78-летний Аль Пачино встречается с 39-летней израильской актрисой Мейталь Дохан

По словам источников, отношения пары длятся уже несколько месяцев.

«Они вместе пару месяцев и выглядят очень счастливыми. Раньше они старались скрыть свой роман, но сейчас уже не видят в этом нужды», — рассказал инсайдер.

О новой возлюбленной актера известно не так много, как хотелось бы. Мейталь была дважды номинирована на премию Ophir Award, известную также как израильский «Оскар». Она также занимается музыкой и некоторые, из ее песен занимали строчки крупных музыкальных чартов, таких как Billboard.

Неизвестно, когда именно Аль и Мейталь начали встречаться, но предположительно их отношения переросли в роман с момента начала съемок актера в фильма «Однажды в Голивуде». После пару уже часто видели вместе с кафе и на прогулках.

Напомним, что ранее Аль Пачино на протяжение долго времени встречался с аргентинской актрисой Люсилой Сола. Ее дочь, Камилла Морроне сейчас находится в отношениях с Леонардо Ди Каприо. По слухам, актер собирается сделать модели предложение.

Джерело: graziamagazine.ru