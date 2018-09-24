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    Шоу-биз

    Экс-жених Кайли Миноуг сыграл свадьбу

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    <p><span class="image_description">Джошуа Сасс и Кайли Миноуг</span></p> <div></div> <p></p> - Экс-жених Кайли Миноуг сыграл свадьбу

    Джошуа Сасс и Кайли Миноуг

    С момента болезненного разрыва Кайли Миноуг и начинающего актера Джошуа Сасса прошло полтора года

    Как признавалась сама певица в интервью, после этих отношений у нее случился нервный срыв, который ей удалось вылечить в Таиланде.

    Джошуа, в свою очередь, активно искал новую «жертву» для пиара своей персоны. В феврале он назначил свадьбу с актрисой Харриет Коллинг, но прямо накануне торжества она внезапно передумала выходить замуж, ссылаясь на их абсолютную «несовместимость». Стоит отметить, что родственники Харриет вздохнули с облегчением.

    Тем не менее Джошуа своего добился: в минувшие выходные он женился на австралийской актрисе Луизе Эйнсворт в городе Байрон-Бей, сообщает журнал Hello!. Церемония была довольно скромной, приглашения на нее получили только самые близкие друзья актеров.

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