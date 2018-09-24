Рыжий из «Гарри Поттера» завел девушку. Как она выглядит?



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Актера Руперта Грина, сыгравшего Рона в «Гарри Поттере» заметили на свидании с Джорджией Грум. Фанаты в восторге

Напомним, с актрисой Джорджией Грум Руперт начал встречаться в 2011 году. С тех пор парочка множество раз расходилась и сходилась, и даже американские СМИ не успевали уследить за их камбэками.

Все дело в том, что Руперт странно относится к своей девушке: роман с Джорджей он привык отрицать, заявляя, что ни с кем не встречается. Но иногда папарацци все же удаётся заснять их на свиданиях. И сейчас, судя по всему, они снова вместе!

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