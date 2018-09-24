  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Рыжий из «Гарри Поттера» завел девушку. Как она выглядит?

    • Розсилка
    Рыжий из «Гарри Поттера» завел девушку. Как она выглядит?

    Актера Руперта Грина, сыгравшего Рона в «Гарри Поттере» заметили на свидании с Джорджией Грум. Фанаты в восторге

    Напомним, с актрисой Джорджией Грум Руперт начал встречаться в 2011 году. С тех пор парочка множество раз расходилась и сходилась, и даже американские СМИ не успевали уследить за их камбэками.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Рыжий из «Гарри Поттера» завел девушку. Как она выглядит?
    Рыжий из «Гарри Поттера» завел девушку. Как она выглядит?

    Все дело в том, что Руперт странно относится к своей девушке: роман с Джорджей он привык отрицать, заявляя, что ни с кем не встречается. Но иногда папарацци все же удаётся заснять их на свиданиях. И сейчас, судя по всему, они снова вместе!

    Ранее «Скотч» рассказывал, как Эмилия Кларк оригинально отпраздновала получение «Эмми»

    актриса актер Великобритания СМИ шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ