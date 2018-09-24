Украинские звезды воссоздали киноленту 40-х годов на сцене Октябрьского дворца



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Владимир Горянский и Ольга Сумская

На днях в столице состоялась премьера долгожданного музыкального спектакля «Серенада Солнечной долины»

На сцене блистали звезды украинского кино и театра в сопровождении музыки Гленна Миллера, исполненной вживую джаз-бэндом имени Джульетты Капулетти.

20 музыкальных номеров, движущиеся декорации и уникальные костюмы - все это было специально подготовлено для премьеры.

Кроме этого, Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Алексей Вертинский, Владимир Горянский, Мирослава Филиппович, Александр Меламуд, Ксения Вертинская и Алиса Диалло исполнили все вокальные партии самостоятельно без использования фотограммы.

На сцене Октябрьского дворца украинские актеры представили историю талантливого музыканта Теда Скотта, который составе оркестра приезжает на знаменитый курорт «Солнечная Долина». Там виртуозу предстоит спеть дуэтом с великой певицей Вивьен Доун, которая, в свою очередь, неровно дышит к главному герою. Но тут в жизни Теда появляется еще одна женщина – Карен, беженка из Норвегии. В ней эмоции просто бурлят, затягивая в омут и Теда. Теперь мужчина не ходит на репетиции, а проводит время на горных склонах с норвежкой.

Стоит отметить, что специально для постановки продюсер и актер Александр Меламуд в соавторстве с Татьяной Орловой написал все тексты песен на мелодии Гленна Миллера. А за хореографические па актеров отвечал известный украинский хореограф и степ-танцор, лауреат международных фестивалей степа Владимир Шпудейко.

«Джаз, концерт, феерия, бурлеск! Если сможете себе представить частички «Великого Гэтсби», «Забавной мордашки» и отголоски «Завтрака у Тиффани» на сцене Октябрьского дворца, картинка будет близкой к чуду, которое произошло вчера со счастливцами Это видеть. Это ни в коем случае не синонимы, «Серенада солнечной долины» - самостоятельная кинолента начала 40-х прошлого века, но именно ощущение первых трех не покидало весь вечер,» — поделилась своими впечатлениями телеведущая Вероника Давиденко.

Своими эмоциями поделилась и одна из главных героинь спектакля - Ольга Сумская. На своей странице в соцсети. украинская актриса поделилась впечатлениями от премьеры.

«Счастлива и благодарна нашим зрителям за полный аншлаг и такой теплый прием!» — написала Ольга Сумская на своей странице в Facebook.