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    Жизнь

    У финалистки шоу «МастерШеф. Дети» диагностировали онкологическое заболевание

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    Виктория Подлепенская - У финалистки шоу «МастерШеф. Дети» диагностировали онкологическое заболевание
    Виктория Подлепенская
    instagram.com/podlepenskaiavika

    Виктория Подлепенская обратилась к поклонникам за помощью

    14-летнея финалистка популярного кулинарного шоу «МастерШеф. Дети» Виктория Подлепенская рассказала в соцсети, что у нее обнаружили серьезное онкологическое заболевание - рак лимфоузлов (лимфому ходжкина). 

    «Всем привет. Никогда не могла даже подумать, что когда-то такое произойдёт со мной. Сейчас очень трудно писать этот пост. К сожалению, я заболела серьезной болезнью, мне поставили диагноз Лимфома Ходжкина. Буду очень благодарна каждому за помощь», — сообщила девушка.

    Поклонники девочки пытаются поддержать ее в соцсети:

    «На «МастерШеф. Дети» я и моя сестра за тебя болели.  И сейчас мы верим, что все с тобой будет хорошо!», «С нами в отделении лежит девочка с таким же диагнозом, лечение уже на финише. Все будет хорошо! Все поддается лечению», «Скорейшего выздоровления!», - пишут фолловеры Виктории.

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