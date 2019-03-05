День рождения Евы Мендес: лучшие фотосессии актрисы

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Ева Мендес – американская киноактриса. Запомнилась зрителям участием в голливудских боевиках и криминальных драмах

В кино Ева Мендес дебютировала в 1998 году, когда сыграла роли второго плана в подростковом ужастике «Дети кукурузы 5: Поля страха» и в комедии «Ночь в Роксбери».

В том же году актриса участвовала в эпизодах популярных сериалов «Скорая помощь» и «Смертельная битва: Завоевание». Также небольшие роли ждали Мендес в боевике «Сквозные ранения», фильме ужасов «Городские легенды 2» и семейной комедии «Мой братец Бэйб».

Не самая ключевая роль досталась Еве и в криминальном триллере «Тренировочный день», но именно эта картина стала отправной точкой на пути к известности в кинематографической биографии молодой актрисы. Фильм удостоен нескольких наград, включая «Оскар» и «MTV Movie Awards», а сама Ева Мендес получила большое количество положительных отзывов от кинокритиков.

После такого успеха актриса сыграла много центральных и ведущих ролей, например, в боевике «Двойной форсаж» и продолжении этой киноленты под названием «Двойной форсаж 2».

Также Мендес снималась в триллере «Вне времени», комедии «Застрял в тебе», романтической комедии «Правила съема: Метод Хитча», мелодраме «Доверься мужчине», комикс-экшене «Призрачный гонщик», криминальном триллере «Хозяева ночи», драме «Смерть в эфире», триллере «Чистильщик», трагикомедии «Женщины», криминальной драме «Плохой лейтенант», комедийном боевике «Копы в глубоком запасе», мелодраме «Прошлой ночью в Нью-Йорке», драме «Корпорация «Святые моторы», боевике-фэнтези «Мститель» и криминальной драме «Однажды в Мексике».

Картину «Призрачный гонщик» кинокритики и зрители отмечают особо, ведь актриса в основном играет роли, которые нельзя назвать первыми, но в этой ленте ей достался далеко не последний персонаж.

В «Призрачном гонщике» Еве предоставили главную роль, а ее партнером на съемочной площадке стал знаменитый Николас Кейдж. Сыграв Роксанну Симпсон, подругу Джонни Блэйза, Ева закрепила успех в кино.

В последние годы актриса снимается только в ролях второго плана. В 2011 году Ева поучаствовала в криминальном боевике «Форсаж 5», а в 2012 году вышла криминальная драма «Место под соснами», где у Мендес роль Ромины.