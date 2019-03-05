  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    День рождения Евы Мендес: лучшие фотосессии актрисы

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    День рождения Евы Мендес: лучшие фотосессии актрисы
    theplace.ru

    Ева Мендес – американская киноактриса. Запомнилась зрителям участием в голливудских боевиках и криминальных драмах

    В кино Ева Мендес дебютировала в 1998 году, когда сыграла роли второго плана в подростковом ужастике «Дети кукурузы 5: Поля страха» и в комедии «Ночь в Роксбери».

    Читайте також

    В том же году актриса участвовала в эпизодах популярных сериалов «Скорая помощь» и «Смертельная битва: Завоевание». Также небольшие роли ждали Мендес в боевике «Сквозные ранения», фильме ужасов «Городские легенды 2» и семейной комедии «Мой братец Бэйб».

    Не самая ключевая роль досталась Еве и в криминальном триллере «Тренировочный день», но именно эта картина стала отправной точкой на пути к известности в кинематографической биографии молодой актрисы. Фильм удостоен нескольких наград, включая «Оскар» и «MTV Movie Awards», а сама Ева Мендес получила большое количество положительных отзывов от кинокритиков.

    После такого успеха актриса сыграла много центральных и ведущих ролей, например, в боевике «Двойной форсаж» и продолжении этой киноленты под названием «Двойной форсаж 2».

    Также Мендес снималась в триллере «Вне времени», комедии «Застрял в тебе», романтической комедии «Правила съема: Метод Хитча», мелодраме «Доверься мужчине», комикс-экшене «Призрачный гонщик», криминальном триллере «Хозяева ночи», драме «Смерть в эфире», триллере «Чистильщик», трагикомедии «Женщины», криминальной драме «Плохой лейтенант», комедийном боевике «Копы в глубоком запасе», мелодраме «Прошлой ночью в Нью-Йорке», драме «Корпорация «Святые моторы», боевике-фэнтези «Мститель» и криминальной драме «Однажды в Мексике».

    Картину «Призрачный гонщик» кинокритики и зрители отмечают особо, ведь актриса в основном играет роли, которые нельзя назвать первыми, но в этой ленте ей достался далеко не последний персонаж.

    В «Призрачном гонщике» Еве предоставили главную роль, а ее партнером на съемочной площадке стал знаменитый Николас Кейдж. Сыграв Роксанну Симпсон, подругу Джонни Блэйза, Ева закрепила успех в кино.

    1 з 42
    на весь екран згорнути
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru

    В последние годы актриса снимается только в ролях второго плана. В 2011 году Ева поучаствовала в криминальном боевике «Форсаж 5», а в 2012 году вышла криминальная драма «Место под соснами», где у Мендес роль Ромины.

    Читайте також
    знаменитости фотография кино дети актриса самые сексуальные День рождения
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ