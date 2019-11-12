У Яроша родилась внучка



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Бывший лидер «Правого сектора» поделился радостной новостью

У Дмитрия Яроша с женой Ольгой есть трое детей

Бывший нардеп и лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош в четвертый раз стал дедом. На своей странице в Facebook он написал, что является «самым счастливым дедушкой в мире» и рассказал, что у него родилась еще одна внучка - Ольга.

«Я самый счастливый дедушка на свете!!! У меня родилась еще одна внучка - Олечка. (52 см, 3,8 кг). Теперь я четырежды дед! Назар, Устимка, Софийка, Олечка ... и это только начало! Вот она - мотивация и перспектива! Жить, воевать за свое государство, побеждать ... Вот почему я уверен, что «Все будет Украина!», - написал Ярош.

Отметим, что бывший лидер «Правого сектора» очень гордится своей семьей и часто постится в соцсетях семейные фото. Так, в июне он публиковал фотографию со своими тремя внуками, которые любят приезжать к деду в гости.

Известно, что у Дмитрия и Ольги Ярош есть трое детей - старшие дочери Анастасия и Ирина, а также сын Дмитрий, который сейчас учится в шестом классе.