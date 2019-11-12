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    Шоу-биз

    Жена Алека Болдуина потеряла ребенка спустя полгода после прошлого выкидыша (фото)

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    <p>Алек и Хилария поженились в 2012 году и воспитывают шестилетнюю Кармен, четырехлетнего Рафаэля, трехлетнего Леонардо и годовалого Ромео</p> <div></div> - Жена Алека Болдуина потеряла ребенка спустя полгода после прошлого выкидыша (фото)

    Алек и Хилария поженились в 2012 году и воспитывают шестилетнюю Кармен, четырехлетнего Рафаэля, трехлетнего Леонардо и годовалого Ромео

    «Сейчас я раздавлена», - призналась супруга звездного актера

    Жена Алека Болдуина Хилария потеряла ребенка на четвертом месяце беременности: это произошло всего через полгода после ее прошлого выкидыша.

    «С грустью сообщаем, что сегодня мы потеряли нашего малыша на четвертом месяце беременности. С нами все будет хорошо, хотя сейчас это далеко не так. Нам повезло иметь четверых здоровых детей, мы никогда об этом не забываем.

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    Жена Алека Болдуина потеряла ребенка спустя полгода после прошлого выкидыша (фото)
    Жена Алека Болдуина потеряла ребенка спустя полгода после прошлого выкидыша (фото)
    Жена Алека Болдуина потеряла ребенка спустя полгода после прошлого выкидыша (фото)
    Жена Алека Болдуина потеряла ребенка спустя полгода после прошлого выкидыша (фото)
    Жена Алека Болдуина потеряла ребенка спустя полгода после прошлого выкидыша (фото)
    Жена Алека Болдуина потеряла ребенка спустя полгода после прошлого выкидыша (фото)
    Жена Алека Болдуина потеряла ребенка спустя полгода после прошлого выкидыша (фото)
    Жена Алека Болдуина потеряла ребенка спустя полгода после прошлого выкидыша (фото)
    Жена Алека Болдуина потеряла ребенка спустя полгода после прошлого выкидыша (фото)
    Жена Алека Болдуина потеряла ребенка спустя полгода после прошлого выкидыша (фото)
    Жена Алека Болдуина потеряла ребенка спустя полгода после прошлого выкидыша (фото)
    Жена Алека Болдуина потеряла ребенка спустя полгода после прошлого выкидыша (фото)

    Я рассказала обо всем Кармен (старшая дочь Хиларии и Алека) и сняла это видео, чтобы отправить Алеку. Думаю, лучше всего так же сообщить и вам. Я сказала Кармен, что малыш все-таки не появится...но мы очень постараемся подарить ей младшую сестренку в другой раз. Сейчас я раздавлена... Не ожидала услышать такие новости. Не знаю, что еще сказать, я в шоке. Пожалуйста, никаких папарацци. Это все, о чем я прошу», – написала 35-летняя Хилария в Instagram.

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    Публикация от Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)

    Алек и Хилария поженились в 2012 году и воспитывают шестилетнюю Кармен, четырехлетнего Рафаэля, трехлетнего Леонардо и годовалого Ромео. Кроме того, у 61-летнего Болдуина есть дочь Айрленд от брака с Ким Бейсингер.

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