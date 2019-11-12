Жена Алека Болдуина потеряла ребенка спустя полгода после прошлого выкидыша (фото)



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Алек и Хилария поженились в 2012 году и воспитывают шестилетнюю Кармен, четырехлетнего Рафаэля, трехлетнего Леонардо и годовалого Ромео

«Сейчас я раздавлена», - призналась супруга звездного актера

Жена Алека Болдуина Хилария потеряла ребенка на четвертом месяце беременности: это произошло всего через полгода после ее прошлого выкидыша.

«С грустью сообщаем, что сегодня мы потеряли нашего малыша на четвертом месяце беременности. С нами все будет хорошо, хотя сейчас это далеко не так. Нам повезло иметь четверых здоровых детей, мы никогда об этом не забываем.

Я рассказала обо всем Кармен (старшая дочь Хиларии и Алека) и сняла это видео, чтобы отправить Алеку. Думаю, лучше всего так же сообщить и вам. Я сказала Кармен, что малыш все-таки не появится...но мы очень постараемся подарить ей младшую сестренку в другой раз. Сейчас я раздавлена... Не ожидала услышать такие новости. Не знаю, что еще сказать, я в шоке. Пожалуйста, никаких папарацци. Это все, о чем я прошу», – написала 35-летняя Хилария в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin) 11 Ноя 2019 в 5:29 PST

Алек и Хилария поженились в 2012 году и воспитывают шестилетнюю Кармен, четырехлетнего Рафаэля, трехлетнего Леонардо и годовалого Ромео. Кроме того, у 61-летнего Болдуина есть дочь Айрленд от брака с Ким Бейсингер.