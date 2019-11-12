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    Жизнь

    Меган Маркл уже не может скрыть вторую беременность

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    Медики рекомендуют Меган Маркл повременить с пополнением - Меган Маркл уже не может скрыть вторую беременность
    Медики рекомендуют Меган Маркл повременить с пополнением

    В последнее время герцогиня Сассекская снова стала придерживать живот рукой

    Меган Маркл вскоре после свадьбы объявила о беременности. 6 мая 2019 года она родила наследника – принца Гарри. Мальчика назвали Арчи. А на днях принц Маркл с другими членами королевской семьи побывала на службе в День памяти павших солдат. Для выхода в свет она выбрала приталенное черное бархатное платье длинной по щиколотку.

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    Меган Маркл уже не может скрыть вторую беременность
    Меган Маркл уже не может скрыть вторую беременность
    Меган Маркл уже не может скрыть вторую беременность
    Меган Маркл уже не может скрыть вторую беременность
    Меган Маркл уже не может скрыть вторую беременность
    Меган Маркл уже не может скрыть вторую беременность
    Меган Маркл уже не может скрыть вторую беременность
    Меган Маркл уже не может скрыть вторую беременность
    Меган Маркл уже не может скрыть вторую беременность
    Меган Маркл уже не может скрыть вторую беременность
    Меган Маркл уже не может скрыть вторую беременность
    Меган Маркл уже не может скрыть вторую беременность
    Меган Маркл уже не может скрыть вторую беременность
    Меган Маркл уже не может скрыть вторую беременность
    Меган Маркл уже не может скрыть вторую беременность
    Меган Маркл уже не может скрыть вторую беременность
    Меган Маркл уже не может скрыть вторую беременность
    Меган Маркл уже не может скрыть вторую беременность
    Меган Маркл уже не может скрыть вторую беременность

    В какой-то момент супруга принца Гарри положила руку на живот. Этот фирменный жест она многократно демонстрировала на протяжении почти всей первой беременности. Даже когда она надела пальто и шляпку, девушка будто светилась от счастья. К слову, ранее принц Гарри обмолвился, что они хотят иметь минимум двоих детей. Его супруге уже 38 лет, что объясняет их спешку.

    «Проблема, конечно, в том, что пожилые мамы с большей вероятностью намерены иметь детей с меньшим возрастным интервалом, поскольку они не имеют такого же количества времени для зачатия с точки зрения их фертильности, как женщины в возрасте 20 лет. Тем не менее общее состояние здоровья будущей роженицы является серьезным фактором риска», – объяснил профессор акушерства Джули Джомин, пишет издание Express.

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    дети Меган Маркл Принц Гарри
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