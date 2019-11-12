Меган Маркл уже не может скрыть вторую беременность



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В последнее время герцогиня Сассекская снова стала придерживать живот рукой

Меган Маркл вскоре после свадьбы объявила о беременности. 6 мая 2019 года она родила наследника – принца Гарри. Мальчика назвали Арчи. А на днях принц Маркл с другими членами королевской семьи побывала на службе в День памяти павших солдат. Для выхода в свет она выбрала приталенное черное бархатное платье длинной по щиколотку.

В какой-то момент супруга принца Гарри положила руку на живот. Этот фирменный жест она многократно демонстрировала на протяжении почти всей первой беременности. Даже когда она надела пальто и шляпку, девушка будто светилась от счастья. К слову, ранее принц Гарри обмолвился, что они хотят иметь минимум двоих детей. Его супруге уже 38 лет, что объясняет их спешку.

«Проблема, конечно, в том, что пожилые мамы с большей вероятностью намерены иметь детей с меньшим возрастным интервалом, поскольку они не имеют такого же количества времени для зачатия с точки зрения их фертильности, как женщины в возрасте 20 лет. Тем не менее общее состояние здоровья будущей роженицы является серьезным фактором риска», – объяснил профессор акушерства Джули Джомин, пишет издание Express.