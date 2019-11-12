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    Путешествия и дети: что постит бывшая жена Остапчук в Instagram

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    Путешествия и дети: что постит бывшая жена Остапчук в Instagram
    instagram.com/olenavoychenko

    Женщина продолжает вести активный образ жизни и имеет вполне счастливый вид

    Жена ведущего Владимира Остапчука Елена, несмотря на драму в личной жизни, не имеет времени расстраиваться. Елена посвятила всю себя детям.

    Она с дочкой Эмилией и сыном Эваном-Александром, отправилась за океан. Елена Войченко прилетела в Канаду. О перелете она написала в своем Instagram, добавив фото, на котором позирует в аэропорту Торонто.

    «Ура! 15 часов, 200 человек, которые ненавидят меня и детей, поцарапан нос, ссадина на лбу, кофе на любимом костюме, неприятная усталость в теле и я могу наслаждаться легким снегопадом!» – подписала публикацию Войченко.

    Также бывшая жена Остапчука отвела старшую дочку Эмилию на обучение. «Назад в школу», – прокомментировала фото мама двоих детей.

    Выходной семья провела в ботаническом саду Allan Gardens Park and Conservatory. На фоне экзотических растений Войченко позировала в ярком желтом свитере.

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    instagram.com/olenavoychenko
    instagram.com/olenavoychenko
    instagram.com/olenavoychenko

    «Ловите лучи тепла и света», – написала Елена.

    Торонто образ жизни знаменитости фотография дети семья Instagram
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