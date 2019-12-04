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    Жизнь

    У женщины начались преждевременные роды во время выступления Верки Сердючки

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    <p>Во дворце &laquo;Украина&raquo; произошло необычное событие</p> <div></div> - У женщины начались преждевременные роды во время выступления Верки Сердючки

    Во дворце «Украина» произошло необычное событие

    Во время шоу у жительницы города Глухов Сумской области начались преждевременные роды

    Татьяна Береговец на восьмом месяце беременности решила повеселиться на «Вечере премьер с Екатериной Осадчей» и приехала в Киев. Ведущая сообщила о выступлении звезды «Евровидения» Верки Сердючки (Андрей Данилко). Сразу после выхода артиста на сцену гостья начала преждевременно рожать в зале.

    Береговец повезло — все прошло благополучно. Новорожденную девочку назвали Екатериной, в честь Осадчей. Телезвезда осталась в восторге от оказанной ей чести. Она лично приехала в роддом, чтобы поздравить молодую маму.

     «Как круто», «Здоровья и радости маме и малышке!», «Наверное, девочка также хотела на Верку посмотреть!», «Сердючка помогла», «Удивительное рядом», «Прикольно», «Почему Верой не назвали?», «Поздравляем! Здоровья малышке и родителям», – прокомментировали интернет-пользователи.

    знаменитости дети Андрей Данилко роддом
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