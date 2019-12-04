У женщины начались преждевременные роды во время выступления Верки Сердючки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Во дворце «Украина» произошло необычное событие

Во время шоу у жительницы города Глухов Сумской области начались преждевременные роды

Татьяна Береговец на восьмом месяце беременности решила повеселиться на «Вечере премьер с Екатериной Осадчей» и приехала в Киев. Ведущая сообщила о выступлении звезды «Евровидения» Верки Сердючки (Андрей Данилко). Сразу после выхода артиста на сцену гостья начала преждевременно рожать в зале.

Береговец повезло — все прошло благополучно. Новорожденную девочку назвали Екатериной, в честь Осадчей. Телезвезда осталась в восторге от оказанной ей чести. Она лично приехала в роддом, чтобы поздравить молодую маму.

«Как круто», «Здоровья и радости маме и малышке!», «Наверное, девочка также хотела на Верку посмотреть!», «Сердючка помогла», «Удивительное рядом», «Прикольно», «Почему Верой не назвали?», «Поздравляем! Здоровья малышке и родителям», – прокомментировали интернет-пользователи.