Басков показал развлечения российских звезд на борту самолета



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Среди них была и Ани Лорак с бойфрендом

Артист опубликовал новый ролик с борта частного самолета, где он находился вместе со звездами российского шоубиза.

Главные герои видео — звезды российской эстрады. Сюжет начался с шуток с Филлипом Киркоровым. Николай прошел по борту лайнера, чтобы показать своим почитателям, что обычно делают звезды, находясь в воздухе.

Перелет длительный, потому каждый занялся своим делом.

А вот когда певец с камерой оказался в переднем крыле, перед ним оказалась Ирина Аллегрова.

Анжелика Варум складывает пазлы. На борту также можно заметить украинку Ани Лорак, которая пыталась отдохнуть. Очевидно, гастроли и выступления не дают артистке в полной мере отдыхать, потому она решила погрузиться в сон, пока осуществляется перелет.

Далее Басков заснял ее бойфренда, который нахлобучил на лицо кепку и капюшон. Парень закрыл глаза, и то ли действительно спал, то ли притворился.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Николай Басков (@nikolaibaskov) 30 Лис 2019 р. о 7:14 PST





А вот вернувшись на свое место, Николай продолжил съемку с Филиппом, а в это время его подпольно снимал Игорь Крутой, собственно, виновник торжества.