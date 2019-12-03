Басков показал развлечения российских звезд на борту самолета
Среди них была и Ани Лорак с бойфрендом
Артист опубликовал новый ролик с борта частного самолета, где он находился вместе со звездами российского шоубиза.
Главные герои видео — звезды российской эстрады. Сюжет начался с шуток с Филлипом Киркоровым. Николай прошел по борту лайнера, чтобы показать своим почитателям, что обычно делают звезды, находясь в воздухе.
Перелет длительный, потому каждый занялся своим делом.
А вот когда певец с камерой оказался в переднем крыле, перед ним оказалась Ирина Аллегрова.
Анжелика Варум складывает пазлы. На борту также можно заметить украинку Ани Лорак, которая пыталась отдохнуть. Очевидно, гастроли и выступления не дают артистке в полной мере отдыхать, потому она решила погрузиться в сон, пока осуществляется перелет.
Далее Басков заснял ее бойфренда, который нахлобучил на лицо кепку и капюшон. Парень закрыл глаза, и то ли действительно спал, то ли притворился.
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А вот вернувшись на свое место, Николай продолжил съемку с Филиппом, а в это время его подпольно снимал Игорь Крутой, собственно, виновник торжества.