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    Шоу-биз

    Басков показал развлечения российских звезд на борту самолета

    • Розсилка
    Басков показал развлечения российских звезд на борту самолета

    Среди них была и Ани Лорак с бойфрендом

    Артист опубликовал новый ролик с борта частного самолета, где он находился вместе со звездами российского шоубиза.

    Главные герои видео — звезды российской эстрады. Сюжет начался с шуток с Филлипом Киркоровым. Николай прошел по борту лайнера, чтобы показать своим почитателям, что обычно делают звезды, находясь в воздухе. 

    Перелет длительный, потому каждый занялся своим делом.

    А вот когда певец с камерой оказался в переднем крыле, перед ним оказалась Ирина Аллегрова. 

    Анжелика Варум складывает пазлы. На борту также можно заметить украинку Ани Лорак, которая пыталась отдохнуть. Очевидно, гастроли и выступления не дают артистке в полной мере отдыхать, потому она решила погрузиться в сон, пока осуществляется перелет. 

    Далее Басков заснял ее бойфренда, который нахлобучил на лицо кепку и капюшон. Парень закрыл глаза, и то ли действительно спал, то ли притворился. 

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    Допис, поширений Николай Басков (@nikolaibaskov)


    А вот вернувшись на свое место, Николай продолжил съемку с Филиппом, а в это время его подпольно снимал Игорь Крутой, собственно, виновник торжества.

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