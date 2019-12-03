Жена Монатика в наряде с глубоким декольте восхитила мужчин
«Увидев тебя все тает», - прокомментировал фото жены Монатик
Ирина поддержала мужа на церемонии музыкальной премии
Жена мультиартиста Монатика Ирина пока взбудоражила сеть своими фото. В своем Инстаграме жена Дмитрия опубликовала несколько фотографий, сделанных во время церемонии награждения музыкальной премии, где ее звездного мужа был признан лучшим сразу в трех номинациях.
Жена артиста выбрала для церемонии изысканный кружевной комбинезон с глубоким вырезом в зоне декольте и широким поясом на талии.
Снимки в пикантном наряде высоко оценил и звездный муж Ирины, который поспешил оставить комментарий под фото.
«Увидев тебя все тает», - заявил Монатик, к которому присоединились и другие звезды украинского шоу-биза. «Ируся - ты огонь», - отметила Ирина Горовая.