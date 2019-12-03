Жена Монатика в наряде с глубоким декольте восхитила мужчин



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«Увидев тебя все тает», - прокомментировал фото жены Монатик instagram.com/irinamonatik/

Ирина поддержала мужа на церемонии музыкальной премии

Жена мультиартиста Монатика Ирина пока взбудоражила сеть своими фото. В своем Инстаграме жена Дмитрия опубликовала несколько фотографий, сделанных во время церемонии награждения музыкальной премии, где ее звездного мужа был признан лучшим сразу в трех номинациях.

Жена артиста выбрала для церемонии изысканный кружевной комбинезон с глубоким вырезом в зоне декольте и широким поясом на талии.

Снимки в пикантном наряде высоко оценил и звездный муж Ирины, который поспешил оставить комментарий под фото.

«Увидев тебя все тает», - заявил Монатик, к которому присоединились и другие звезды украинского шоу-биза. «Ируся - ты огонь», - отметила Ирина Горовая.