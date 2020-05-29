У звезды фильма «Заражение» нашли коронавирус



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Французская актриса Марион Котийяр

Болезнь протекает в легкой форме

Французская актриса Марион Котийяр заразилась коронавирусом. Об этом сообщает Paris Match.

Возлюбленный звезды фильма «Заражение» Гийом Кане рассказал, что они вместе заболели Covid-19. Актер не сообщил подробности, однако отметил, что им обоим не о чем волноваться, так как болезнь протекает в легкой форме.

44-летняя Котийяр известна по таким картинам, как «Начало», «Такси», «Крупная рыба», «Полночь в Париже», «Хороший год», «Кредо убийцы» и «Жизнь в розовом цвете». Кане появлялся в лентах «Прекрасная эпоха», «Пляж», «Видок», «Просто вместе», «Не говори никому», «Прошлой ночью в Нью-Йорке». Кроме того, он вместе с Котийяр снимался в фильме «Влюбись в меня, если осмелишься».

Знаменитости начали встречаться в 2007 году, в 2011-м у них родился сын, но их брак официально не зарегистрирован.

В апреле актер Том Хэнкс, который вместе с женой Ритой Уилсон тоже переболел COVID-19, стал донором крови для создания вакцины. Пару лечили при помощи хлорохина. Уилсон заявила, что не знает, какую роль сыграл препарат в ее выздоровлении, однако подчеркнула, что он вызвал множество побочных эффектов. Она призвала людей быть осторожнее с приемом этого лекарства.