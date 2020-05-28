  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Не узнать без пластики. Ким Кардашьян показала семейное фото из архива

    • Розсилка
    Не узнать без пластики. Ким Кардашьян показала семейное фото из архива
    instagram.com/kimkardashian/

    Многие поклонники не узнали знаменитое семейство

    Американская инстадива Ким Кардашьян поделилась архивным снимком, на котором она запечатлена вместе с сестрами Кортни, Хлои, Кендалл, Кайли и братом Робом. Кадр был сделан 11 лет назад и за это время знаменитость сильно изменилась.

    Многие поклонники не сразу узнали, кто есть кто из звездного семейства. И только рассмотрев повнимательнее, смогли определить, где сама 39-летняя супруга рэпера, а где ее сестры.

    Рассказывать, когда именно был сделан архивный кадр, бизнес-леди не стала, но пользователи сошлись в предположениях, что речь идет о выпускном молодого человека.

    101054369_562657937961016_861956000940104052_n
    instagram.com/kimkardashian/

    В отличие от сестер, Роб единственный выглядит официально. А на одной из девушек квадратная академическая шапочка, которую надевают выпускники западных вузов.  Молодой человек окончил Университет Южной Калифорнии в 2009 году, а значит снимку одиннадцать лет.

    Напомним, Ким Кардашян вместе с родственниками стала знаменита после старта проекта «Семейство Кардашян». Реалити-шоу стартовало в 2007 году и вот уже тринадцать лет не теряет своей популярности.

     Читайте также: Фото животных, которые без ума от своих хозяев и не в силах это скрывать

     

    знаменитости Кардашьян шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ