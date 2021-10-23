Убийство украинки: Болдуин впервые прокомментировал трагедию на съемках фильма

Актер отметил, что полностью сотрудничает с полицией и помогает в расследовании

Голливудский киноактер, 63-летний Алек Болдуин, до сих пор в шоке после трагедии на съемочной площадке фильма «Ржавчина». Об этом Болдуин сообщил в Twitter, впервые публично комментируя событие.

«Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль по поводу трагического события, унесшего жизнь Галины Гатчинс – жены, матери и нашей глубоко уважаемой коллеги», – написал он.

Актер отметил, что полностью сотрудничает с полицией и помогает им в расследовании этого инцидента.

Как сообщил артист, он находится в контакте с мужем кинооператорки, а также предложил ему и его семье свою поддержку.

Американский актер Алек Болдуин случайно убил одного человека и ранил другого на съемочной площадке фильма Rust в Мексике. Погибшая, 42-летняя фотографка и кинооператорка Галина Гатчинс, была украинкой, которая родилась и выросла в Киеве.

Галина Гатчинс закончила Киевский национальный университет по специальности «международная журналистика». В 2015 году Гатчинс закончила Американский институт кино, после чего начала снимать фильмы. В 2019 году она победила в номинации «Восходящая звезда» от издания American Cinematographer.

Инцидент произошел во время сцены, в которой Алек Болдуин стрелял холостыми патронами.

Гатчинс была доставлена вертолетом в больницу Университета Нью-Мексико, где она была объявлена мертвой. Кроме того, пострадал режиссер Джоэл Соуз. Сейчас он находится в критическом состоянии.

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