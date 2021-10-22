Лидер группы «Ляпис» Михалок избил фаната на концерте в Полтаве (видео)

Пострадавший отказался писать заявление в полицию и сказал, что претензий к музыканту не имеет

Солист групп «Ляпис 98» и Brutto Сергей Михалок на своем концертов в Полтаве 20 октября ударил мужчину на сцене. Инцидент удалось снять на видео посетителям мероприятия.

Известно, что концерт группы «Ляпис 98» состоялся в Полтаве 20 октября во дворце досуга «Листопад». На видео видно, как на сцену к артистам вышел неизвестный мужчина с гитарой. Михалок сначала поздоровался с мужем, но потом потребовал показать билет.

«Билет свой покажи, во-первых. Ты как сюда попал? Как ты попал сюда?! Покажи билет! На шару? Ты пришел на нелюбимого артиста?» - обратился фронтмен группы к мужчине.

Словесная перепалка закончилась тем, что Михалок схватил посетителя и ударил головой. Мужчина упал, а потом его забрали со сцены.

Как сообщили в полиции местному изданию Kolo, к ним поступали сообщения относительно этого события от свидетелей. Они нашли пострадавшего мужчину, но тот отказался писать заявление, сказал, что претензий к музыканту не имеет.

Стоит отметить, что в 2015 году также в Полтаве Сергей Михалок во время выступления группы Brutto после исполнения одной из песен затеял драку с одним из посетителей.

К слову, в 2020 году музыкант получил звание заслуженного артиста Украины.