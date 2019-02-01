Хью Джекман снимется в фантастическом фильме автора «Мира Дикого запада»



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Хью Джекман

Актер сыграет мужчину, который возвращает людям воспоминания

«Россомаха» Хью Джекман сыграет главную роль в фильме «Воспоминание» (Reminiscence), который снимет Лиза Джой. Сценаристка является соавтором сериала «Мир Дикого запада», но теперь она дебютирует в качестве режиссера полного метра. Главная женская роль в новой ленте достанется Ребекке Фергюсон, с которой Джекман уже работал в фильме «Величайший шоумен».

Действие фантастического фильма «Воспоминание» происходит в будущем. По сюжету глобальное потепление сильно изменит планету, особенно Майами – город будет наполовину под водой, а большинство горожан из-за высоких температур будут вести ночной образ жизни. Ник Баннистер, которого сыграет Хью Джекман, занимается тем, что помогает возвращать людям воспоминания. К нему приходит клиентка (Ребекка Фергюсон), и между ними вспыхивают чувства. Позже возлюбленная пропадает, а Нику предстоит распутать клубок загадок и воспоминаний, чтобы отыскать девушку.

Лиза Джой вместе с Джонатаном Ноланом руководят проектом «Мир Дикого запада». Они зарекомендовали себя как специалисты в хитросплетениях сюжета научной фантастики, поэтому критики благосклонно настроены к дебюту Джой в качестве режиссера на широком экране, сообщает Screenrant.