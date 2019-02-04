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    Жизнь

    Розовое платье и обнаженная спина: Вера Брежнева взбудоражила поклонников пикантным видео

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    Вера Брежнева - Розовое платье и обнаженная спина: Вера Брежнева взбудоражила поклонников пикантным видео
    Вера Брежнева
    instagram.com/ververa

    Артистка похвасталась стройной фигурой на песчаном пляже

    В это трудно поверить, но красавице Вере Брежневой 3 февраля исполнилось 37 лет. Певица выглядит гораздо моложе своего возраста: глядя на нее, сложно представить, что у Веры есть и двое детей.

    В честь своего дня рождения артистка поделилась в Instagram соблазнительным видео, на котором она запечатлена топлес.

    Ролик был снят во время недавнего отдыха артистки на Мальдивах: в кадре она гуляет по побережью в летящем платье, спущенном с груди. Правда, видео было сделано со спины Веры.

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    Оглядываясь назад...

    Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

    На Мальдивах артистка отдыхала, судя по всему, без супруга Константина Меладзе.

    Джерело: graziamagazine.ru

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