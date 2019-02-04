Розовое платье и обнаженная спина: Вера Брежнева взбудоражила поклонников пикантным видео
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Розсилка
Вера Брежнева
instagram.com/ververa
Артистка похвасталась стройной фигурой на песчаном пляже
В это трудно поверить, но красавице Вере Брежневой 3 февраля исполнилось 37 лет. Певица выглядит гораздо моложе своего возраста: глядя на нее, сложно представить, что у Веры есть и двое детей.
В честь своего дня рождения артистка поделилась в Instagram соблазнительным видео, на котором она запечатлена топлес.
Ролик был снят во время недавнего отдыха артистки на Мальдивах: в кадре она гуляет по побережью в летящем платье, спущенном с груди. Правда, видео было сделано со спины Веры.
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На Мальдивах артистка отдыхала, судя по всему, без супруга Константина Меладзе.
Джерело: graziamagazine.ru