Розовое платье и обнаженная спина: Вера Брежнева взбудоражила поклонников пикантным видео



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Вера Брежнева instagram.com/ververa

Артистка похвасталась стройной фигурой на песчаном пляже

В это трудно поверить, но красавице Вере Брежневой 3 февраля исполнилось 37 лет. Певица выглядит гораздо моложе своего возраста: глядя на нее, сложно представить, что у Веры есть и двое детей.

В честь своего дня рождения артистка поделилась в Instagram соблазнительным видео, на котором она запечатлена топлес.

Ролик был снят во время недавнего отдыха артистки на Мальдивах: в кадре она гуляет по побережью в летящем платье, спущенном с груди. Правда, видео было сделано со спины Веры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Оглядываясь назад... Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 2 Фев 2019 в 7:47 PST

На Мальдивах артистка отдыхала, судя по всему, без супруга Константина Меладзе.

Джерело: graziamagazine.ru