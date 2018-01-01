Участница «Танцев со звездами» показала лицо без макияжа

Алена Шоптенко восхитила сеть фотографиями с отдыха

Хореограф и участница проекта «Танцы со звездами» Алена Шоптенко улетела на Шри-Ланку вместе с супругом. На своей странице в социальной сети Шоптенко активно делится снимками с отдыха, на которых артистка запечатлена без макияжа. «Говорят, что фотографии единственная возможность сохранить эмоцию. Пусть эти



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Алена Шоптенко

Алена Шоптенко восхитила сеть фотографиями с отдыха

Хореограф и участница проекта «Танцы со звездами» Алена Шоптенко улетела на Шри-Ланку вместе с супругом.

На своей странице в социальной сети Шоптенко активно делится снимками с отдыха, на которых артистка запечатлена без макияжа.

«Говорят, что фотографии единственная возможность сохранить эмоцию. Пусть эти эмоции хранятся долго-долго!»,- написала Шоптенко в соцсети.

Фолловеры оценили естественную красоту Шоптенко и засыпали комплиментами.

«Заметьте, у неё прекрасная фигура, но нет этой показухи... сисек выпадающих, задниц, всё скромно, нежно и со вкусом! Умница!», «Вы время зря не теряйте в Шри-Ланке! У такой красивой пары должны быть детки!», - пишут поклонники артистки.