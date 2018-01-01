Участница «Танцев со звездами» показала лицо без макияжа
- Сьогодні, 18:47
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Розсилка
Алена Шоптенко
Алена Шоптенко восхитила сеть фотографиями с отдыха
Хореограф и участница проекта «Танцы со звездами» Алена Шоптенко улетела на Шри-Ланку вместе с супругом.
На своей странице в социальной сети Шоптенко активно делится снимками с отдыха, на которых артистка запечатлена без макияжа.
«Говорят, что фотографии единственная возможность сохранить эмоцию. Пусть эти эмоции хранятся долго-долго!»,- написала Шоптенко в соцсети.
Фолловеры оценили естественную красоту Шоптенко и засыпали комплиментами.
«Заметьте, у неё прекрасная фигура, но нет этой показухи... сисек выпадающих, задниц, всё скромно, нежно и со вкусом! Умница!», «Вы время зря не теряйте в Шри-Ланке! У такой красивой пары должны быть детки!», - пишут поклонники артистки.