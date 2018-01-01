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    Участница «Танцев со звездами» показала лицо без макияжа

    Алена Шоптенко восхитила сеть фотографиями с отдыха
    Хореограф и участница проекта «Танцы со звездами» Алена Шоптенко улетела на Шри-Ланку вместе с супругом. На своей странице в социальной сети Шоптенко активно делится снимками с отдыха, на которых артистка запечатлена без макияжа.   «Говорят, что фотографии единственная возможность сохранить эмоцию. Пусть эти
    • Сьогодні, 18:47
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    Алена Шоптенко
    Алена Шоптенко

    Алена Шоптенко восхитила сеть фотографиями с отдыха

    Хореограф и участница проекта «Танцы со звездами» Алена Шоптенко улетела на Шри-Ланку вместе с супругом.

    На своей странице в социальной сети Шоптенко активно делится снимками с отдыха, на которых артистка запечатлена без макияжа.  

    «Говорят, что фотографии единственная возможность сохранить эмоцию. Пусть эти эмоции хранятся долго-долго!»,- написала Шоптенко в соцсети.

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    Участница «Танцев со звездами» показала лицо без макияжа
    Участница «Танцев со звездами» показала лицо без макияжа
    Участница «Танцев со звездами» показала лицо без макияжа
    Участница «Танцев со звездами» показала лицо без макияжа
    Участница «Танцев со звездами» показала лицо без макияжа
    Участница «Танцев со звездами» показала лицо без макияжа
    Участница «Танцев со звездами» показала лицо без макияжа
    Участница «Танцев со звездами» показала лицо без макияжа
    Участница «Танцев со звездами» показала лицо без макияжа

    Фолловеры оценили естественную красоту Шоптенко и засыпали комплиментами.

    «Заметьте, у неё прекрасная фигура, но нет этой показухи... сисек выпадающих, задниц, всё скромно, нежно и со вкусом! Умница!», «Вы время зря не теряйте в Шри-Ланке! У такой красивой пары должны быть детки!», - пишут поклонники артистки.

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