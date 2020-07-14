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    Жизнь

    Украинка с 13 размером груди разделась и призвала относится к жизни проще (видео)

    • Розсилка
    31-летняя модель Мила Кузнецова - Украинка с 13 размером груди разделась и призвала относится к жизни проще (видео)
    31-летняя модель Мила Кузнецова
    instagram.com/mila_kuznetsova10/

    Пользователи не скупились на комплименты в комментариях

    31-летняя модель с самым пышным в Украине бюстом Мила Кузнецова восхитила подписчиков сети пикантными кадрами в купальнике.

    Красотка опубликовала свежее видео в своем Инстаграме, сделанное на вечеринке по случаю фиксации рекорда, который ей присвоили, как обладательнице самого большого натурального бюста. Яркая блондинка разделась, представ в купальнике с «леопардовым» верхом и черным низом, а также в парео «звериной» расцветки.

    «Относитесь к жизни проще. Конец истории», - коротко подписала звезда кадры.

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    Публикация от МИЛА КУЗНЕЦОВА MISS UKRAINE (@mila_kuznetsova10)

    Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты в комментариях:

    «Молодцы такие. Вами можно гордиться всей стране», «Так вот в чем заключается ваш секрет вечного позитив», «Очень классное видео получилось», «Как вы круто двигаетесь», - комментируют видео подписчики.

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