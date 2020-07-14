Украинка с 13 размером груди разделась и призвала относится к жизни проще (видео)
Пользователи не скупились на комплименты в комментариях
31-летняя модель с самым пышным в Украине бюстом Мила Кузнецова восхитила подписчиков сети пикантными кадрами в купальнике.
Красотка опубликовала свежее видео в своем Инстаграме, сделанное на вечеринке по случаю фиксации рекорда, который ей присвоили, как обладательнице самого большого натурального бюста. Яркая блондинка разделась, представ в купальнике с «леопардовым» верхом и черным низом, а также в парео «звериной» расцветки.
«Относитесь к жизни проще. Конец истории», - коротко подписала звезда кадры.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты в комментариях:
«Молодцы такие. Вами можно гордиться всей стране», «Так вот в чем заключается ваш секрет вечного позитив», «Очень классное видео получилось», «Как вы круто двигаетесь», - комментируют видео подписчики.