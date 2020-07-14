Украинка с 13 размером груди разделась и призвала относится к жизни проще (видео)



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31-летняя модель Мила Кузнецова instagram.com/mila_kuznetsova10/

Пользователи не скупились на комплименты в комментариях

31-летняя модель с самым пышным в Украине бюстом Мила Кузнецова восхитила подписчиков сети пикантными кадрами в купальнике.

Красотка опубликовала свежее видео в своем Инстаграме, сделанное на вечеринке по случаю фиксации рекорда, который ей присвоили, как обладательнице самого большого натурального бюста. Яркая блондинка разделась, представ в купальнике с «леопардовым» верхом и черным низом, а также в парео «звериной» расцветки.

«Относитесь к жизни проще. Конец истории», - коротко подписала звезда кадры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МИЛА КУЗНЕЦОВА MISS UKRAINE (@mila_kuznetsova10) 13 Июл 2020 в 6:25 PDT

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты в комментариях:

«Молодцы такие. Вами можно гордиться всей стране», «Так вот в чем заключается ваш секрет вечного позитив», «Очень классное видео получилось», «Как вы круто двигаетесь», - комментируют видео подписчики.