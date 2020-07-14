Spa-центр в Грязи. Галкин и Пугачева показали, где они принимают водные процедуры



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Российский юморист Максим Галкин instagram.com/maxgalkinru/

Также известно, что в замке есть собственная прачечная, студия звукозаписи и концертный зал2

Российский юморист Максим Галкин показал свой SPA-центр. Он построен на территории замка в подмосковной деревне Грязь (Одинцовский район), где артист живет вместе с супругой Аллой Пугачевой. Видео опубликовано в Instagram Галкина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 13 Июл 2020 в 1:33 PDT

На кадрах видно, как юморист играет вместе со своими детьми, Елизаветой и Гарри, в бассейне с гидромассажем. Рядом стоят тренажеры, а на заднем фоне видно зону отдыха с креслами. «Переходим к водным процедурам», — написал Галкин.

Также известно, что в замке есть собственная прачечная, студия звукозаписи и концертный зал.