Spa-центр в Грязи. Галкин и Пугачева показали, где они принимают водные процедуры
Российский юморист Максим Галкин
instagram.com/maxgalkinru/
Также известно, что в замке есть собственная прачечная, студия звукозаписи и концертный зал2
Российский юморист Максим Галкин показал свой SPA-центр. Он построен на территории замка в подмосковной деревне Грязь (Одинцовский район), где артист живет вместе с супругой Аллой Пугачевой. Видео опубликовано в Instagram Галкина.
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На кадрах видно, как юморист играет вместе со своими детьми, Елизаветой и Гарри, в бассейне с гидромассажем. Рядом стоят тренажеры, а на заднем фоне видно зону отдыха с креслами. «Переходим к водным процедурам», — написал Галкин.
Также известно, что в замке есть собственная прачечная, студия звукозаписи и концертный зал.