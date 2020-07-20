Украинка сняла супермодель Victoria's Secret в бикини для модного глянца



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Шведская модель и «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск instagram.com/harpersbazaargreece/

Манекенщицу сфотографировали на шезлонге в полосатом платье с высоким разрезом

Шведская модель и «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск приняла участие в пляжной съемке нового номера греческой версии журнала Harper's Bazaar и стала героиней его обложки. Снимки украинской фотохудожницы Юлии Горбаченко появились в Instagram-аккаунте модного издания.

На одном из размещенных кадров манекенщица позирует на фоне моря в раздельном купальнике люксового бренда Louis Vuitton с монограммой марки. Из аксессуаров на Хоск — белые солнечные очки Loewe. Волосы модели уложены небрежными волнами.

Ее также сфотографировали на шезлонге в полосатом платье Altuzarra с высоким разрезом и очках Mark Jacobs зеленого цвета. На другом снимке знаменитость наклонилась в салон автомобиля в красном купальнике, и фотограф запечатлел только ее ноги.

В июне еще один украинский фотограф Саша Самсонова сняла сестру Ким Кардашьян Хлои у бассейна. На опубликованном фото она лежит с закрытыми глазами на бортике бассейна в бикини оливкового цвета. Телезвезда также попозировала в слитном черном купальнике с распущенными волосами.