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    Жизнь

    «Восхитительный гигант»: кот из приюта ошеломил соцсети своими размерами (фото)

    • Розсилка
    «Восхитительный гигант»: кот из приюта ошеломил соцсети своими размерами (фото)

    Пользователи портала оказались в восторге от котейки

    Пользователь портала Reddit под ником sunshineandhomicide поделилась фотографией пушистого кота, который с первого взгляда поразил пользователей Сети своими габаритами. Девушка, работающая в приюте, рассказала, что большой кот попал к ним две недели назад. Он абсолютно здоров и сейчас проходит обследование для дальнейшего поиска новой семьи.

    За пять лет я видела много разных кошек, но ни одна из них даже близко не приблизилась к нему по размерам. Он действительно настоящий зверь.

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    Пост sunshineandhomicide «Гигантский кот с моей работы» быстро стал вирусным и набрал более 70 тысяч лайков.

    Пользователи портала оказались в восторге от котейки:

    «Ого, кот такой большой! Она его еле держит», «Когда вам приходится выбирать между кошкой и собакой и вы заводите кошку, которая выглядит как собака», «Если бы мой кот был таких размеров (учитывая, как он носится ночью по кровати), я бы уже был мертв», «Сначала я думал, что он толстый, но потом посмотрел на его лапы! Дело точно не в лишнем весе», «Вы только взгляните на его морду. Это явно не первое фото с котом, и он уже устал от внимания фанатов».

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    фотография кот
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