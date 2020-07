Microsoft припиняє випуск ігрових приставок



Стандартна модель Xbox One S продовжуватиме випускатися і поставлятися в магазини ще деякий час після виходу Xbox Series X

Xbox Series X від Microsoft і PlayStation 5 від Sony з'являться на прилавках напередодні святкового новорічного сезону 2020 року. Проте, на складах ще залишається безліч нереалізованих ігрових приставок поточного покоління, які продаватимуться паралельно з новими.

Як повідомляє The Verge, Microsoft прагне оптимізувати виробництво за рахунок виключення зі своєї лінійки нішевих моделей – потужної Xbox One X і дешевшої Xbox One S All-Digital Edition.

«Оскільки ми наближаємося до майбутнього з Xbox Series X, ми робимо природний крок, щоб припинити виробництво Xbox One X і Xbox One S All-Digital Edition», – заявили в Microsoft.

Рішення Microsoft має сенс. Компанія, ймовірно, реорганізує свої потужності, щоб задовольнити попит на Xbox Series X – маркетингова кампанія спрацювала дуже добре і аналітики очікують небувалий ажіотаж в перший день продажів.

Варто зазначити, що припинення виробництва не обов'язково означає припинення доступності. Магазини продовжать продавати Xbox One X і Xbox One S All-Digital Edition протягом принаймні ще декількох місяців після припинення виробництва. Що характерно, стандартна модель Xbox One S продовжуватиме випускатися і поставлятися в магазини ще деякий час після виходу Xbox Series X.

Припинення виробництва може трохи знизити ціни на старі ігрові приставки. Тож варто очікувати розпродажів і можливості придбати ігрову консолль від Microsoft за вигідною ціною, особливо Xbox One X, яка за потужністю перевершує навіть PlayStation 4 Pro.