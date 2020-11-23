Украинская блогерша с огромными скулами показала, как выглядела до пластики (фото)

Девушка не собирается останавливаться на достигнутом

31-летняя блогерша Анастасия Покрищук из Киева опубликовала фото, на котором продемонстрировала, как изменился ее внешний вид после многочисленных пластических операций и косметологических процедур. На архивном фото четырехлетней давности она запечатлена с кудрявыми волосами, при этом ее губы выглядят значительно меньше, чем на новом кадре, а лицо — толще.

По словам блогерши, за четыре года и $2 тысячи она увеличила скулы, губы, закачала в лоб ботокс и изменила форму подбородка. 2000 долларов Героиня материала добавляет, что не может ответить на вопрос о том, сколько процедур она перенесла, поскольку давно сбилась со счета.

Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».