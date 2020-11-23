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    Жизнь

    Украинская блогерша с огромными скулами показала, как выглядела до пластики (фото)

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    31-летняя блогерша Анастасия Покрищук - Украинская блогерша с огромными скулами показала, как выглядела до пластики (фото)
    31-летняя блогерша Анастасия Покрищук
    instagram.com/_just__queen_/

    Девушка не собирается останавливаться на достигнутом

    31-летняя блогерша Анастасия Покрищук из Киева опубликовала фото, на котором продемонстрировала, как изменился ее внешний вид после многочисленных пластических операций и косметологических процедур. На архивном фото четырехлетней давности она запечатлена с кудрявыми волосами, при этом ее губы выглядят значительно меньше, чем на новом кадре, а лицо — толще.

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    Украинская блогерша с огромными скулами показала, как выглядела до пластики (фото)
    Украинская блогерша с огромными скулами показала, как выглядела до пластики (фото)
    Украинская блогерша с огромными скулами показала, как выглядела до пластики (фото)
    instagram.com/_just__queen_/

    По словам блогерши, за четыре года и $2 тысячи она увеличила скулы, губы, закачала в лоб ботокс и изменила форму подбородка. 2000 долларов Героиня материала добавляет, что не может ответить на вопрос о том, сколько процедур она перенесла, поскольку давно сбилась со счета.

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    Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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