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    Шоу-биз

    Моника Беллуччи с открытой грудью изумила мужчин (фото)

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    <p>56-летняя актриса Моника Беллуччи приняла участие в эффектной фотосессии</p> <div></div> - Моника Беллуччи с открытой грудью изумила мужчин (фото)

    56-летняя актриса Моника Беллуччи приняла участие в эффектной фотосессии

    instagram.com/monicabellucciofficiel/

    Звезда вызвала восторг поклонников

    56-летняя актриса Моника Беллуччи продолжает вызывать искреннее восхищение мужчин и обоснованную зависть дам. Беллуччи снялась в новой кампании для известного бренда на обложку глянцевого журнала.   

    Знаменитая красотка позировала в роскошном наряде Dolce & Gabbana для свежего номера Vogue в Италии. Пышное платье из голубой органзы со смелым декольте и причудливыми рукавами-фонариками позволило Монике оголить грудь и плечи. Она похвасталась стройной фигурой, тонкой талией и пышным бюстом.

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    Моника Беллуччи с открытой грудью изумила мужчин (фото)
    Моника Беллуччи с открытой грудью изумила мужчин (фото)
    Моника Беллуччи с открытой грудью изумила мужчин (фото)
    Моника Беллуччи с открытой грудью изумила мужчин (фото)
    instagram.com/monicabellucciofficiel/

    Поклонники страстной итальянки пришли в восторг от снимка. «Нет красивее женщины на планете», «Прекрасная девушка в цветах», «Ты наша богиня, идеал», «Годы над вами не властны, вы, как вино, с годами становитесь вкуснее и пьяните еще больше», «Моника, твоя красота ослепляет», «Как вам удается оставаться такой красивой?», «Вы нашли молодильные яблоки», «Роскошная женщина в любой одежде и без нее», «Голубой цвет вам так к лицу», — заверили фолловеры. 

    Ранее «Скотч» показывал фото 85-летнего дедушки из Японии, который одолжил вещи внука и стал звездой в Instagram.

    Началось все с того, что в мае к нему в гости приехал внук, который предложил дедушке примерить несколько своих вещей. К удивлению родственников, пожилой мужчина с удовольствием согласился стать моделью. Позже дедуле завели профиль в Instagram, на который за первый же месяц подписалось более 65 тысяч человек

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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