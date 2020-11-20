Моника Беллуччи с открытой грудью изумила мужчин (фото)

Звезда вызвала восторг поклонников

56-летняя актриса Моника Беллуччи продолжает вызывать искреннее восхищение мужчин и обоснованную зависть дам. Беллуччи снялась в новой кампании для известного бренда на обложку глянцевого журнала.

Знаменитая красотка позировала в роскошном наряде Dolce & Gabbana для свежего номера Vogue в Италии. Пышное платье из голубой органзы со смелым декольте и причудливыми рукавами-фонариками позволило Монике оголить грудь и плечи. Она похвасталась стройной фигурой, тонкой талией и пышным бюстом.

Поклонники страстной итальянки пришли в восторг от снимка. «Нет красивее женщины на планете», «Прекрасная девушка в цветах», «Ты наша богиня, идеал», «Годы над вами не властны, вы, как вино, с годами становитесь вкуснее и пьяните еще больше», «Моника, твоя красота ослепляет», «Как вам удается оставаться такой красивой?», «Вы нашли молодильные яблоки», «Роскошная женщина в любой одежде и без нее», «Голубой цвет вам так к лицу», — заверили фолловеры.

Ранее «Скотч» показывал фото 85-летнего дедушки из Японии, который одолжил вещи внука и стал звездой в Instagram.

Началось все с того, что в мае к нему в гости приехал внук, который предложил дедушке примерить несколько своих вещей. К удивлению родственников, пожилой мужчина с удовольствием согласился стать моделью. Позже дедуле завели профиль в Instagram, на который за первый же месяц подписалось более 65 тысяч человек

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