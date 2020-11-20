Миллиардерша Кайли Дженнер засветила свои выдающиеся ягодицы в мини-бикини (фото)

Американская модель устроила фотосессию в откровенном пляжном образе

23-летняя миллиардерша Кайли Дженнер вышла позагорать во дворе своего роскошного особняка. Кайли облачилась в алое бикини с маленькими трусиками. Пикантный наряд подчеркнул ее роскошную фигуру в форме песочных часов. Инстадива распустила волосы и сделала легкий макияж. Она дополнила образ массивным золотым браслетом.

Пикантные кадры вызвали бурный восторг фанатов. На этой неделе армия поклонников Кайли достигла рекордного значения — 200 миллионов подписчиков. «Секс-бомба», «Самый горячий рождественский подарок», «Соблазнительные изгибы», «Воплощение женственности и красоты», «Сногсшибательная красотка», «Ты просто сражаешь мужчин наповал», — написали фолловеры.

Ранее «Скотч» показывал фото 85-летнего дедушки из Японии, который одолжил вещи внука и стал звездой в Instagram.

Началось все с того, что в мае к нему в гости приехал внук, который предложил дедушке примерить несколько своих вещей. К удивлению родственников, пожилой мужчина с удовольствием согласился стать моделью. Позже дедуле завели профиль в Instagram, на который за первый же месяц подписалось более 65 тысяч человек

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