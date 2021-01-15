Умер создатель «Ералаша»

Художественный руководитель российского детского журнала «Ералаш» Борис Грачевский умер в возрасте 71 года от коронавируса.

Об этом сообщил председатель Общественного совета Федерации еврейских общин РФ Борух Горин, передает РБК. По его словам, причиной смерти стал коронавирус.

Информацию подтвердила и жена Грачевского Екатерина Белоцерковская.

О том, что Грачевский заболел коронавирусом стало известно 21 декабря. Через неделю его доставили в больницу. Позже жена Грачевского рассказала, что он находится в стабильно тяжелом состоянии и его перевели в реанимацию. 14 января его погрузили в медикаментозную кому

Борис Грачевский был художественным руководителем «Ералаша» с 2002 года. Он также известен по постановке фильмов «Крыша» и «Между нот, или тантрическая симфония». Выступал как автор проекта «Социальная реклама».

11 марта 2014 года Борис Грачевский подписал обращение деятелей культуры России в поддержку политики Владимира Путина в Украине и в Крыму. Также продюсер внесен в базу «Миротворца» за участие в пропагандистских мероприятиях на территории временно оккупированного Россией Крыма.

Известно, что Грачевский боролся с раком кожи. Об этом он рассказал в передаче «Судьба человека» в 2018 году. 18 марта режиссеру исполнился 71 год.