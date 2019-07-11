Украинские знаменитости рассказали о своем отношении к шоколаду



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lifehacker.ru

Сегодня, 11 июля, весь мир празднует День шоколада

Идея «подарить» шоколаду свой день родилась во Франции в 1995 году. Сначала, это был сугубо национальный праздник, но идея так понравилась сладкоежкам по всему миру, что он быстро приобрел статус Всемирного.

В этот день во многих странах устраивают праздники и фестивали, посвященные этому лакомству, проводят конкурсы на скоростное поедание шоколада и дарят друг-другу шоколадные подарки.

А кондитерские фабрики часто готовят к этому дню разнообразные фигурки и устраивают ярмарки. Посетителям показывают мастер-классы по изготовлению лакомства, а также рассказывают о его пользе и вреде.

В Украине тоже празднуют День Шоколада и популярные украинские телеведущие рассказали Scotch об отношении к этому лакомству.

Как оказалось, Леся Никитюк шоколад любит, а вот Андрей Шабанов легко может прожить без этого лакомства. Да и без сладкого в целом.

«Не могу назвать себя сладкоежкой, – признается Андрей. – Не было такого в детстве, чтобы меня нельзя было оторвать от шоколадных конфет. «Простимулировать» что-то сделать при помощи «пряника», скажем, в виде сладкого, не получилось бы. Вот «кнутом» – да! Например, если не пустить гулять с пацанами во двор. В моей системе ценностей шоколад был на 20 ступеней ниже, чем погулять».

Похоже, яблоко от яблоньки недалеко падает. Дочь ведущего, четырехлетняя Маша, вся в отца, и к шоколаду равнодушна.

«Для нас всех большой семейный шок, что она за обе щеки уплетает… оливки. Все нормальные люди начинают их есть после 20-ти, когда уже могут ощутить этот особенный кисловато-горьковатый вкус. А вот к шоколаду у нее нейтральное отношение. Мороженое и то ее интересует только с точки зрения процесса лизания. Даешь ложку, так ей сразу и невкусно, и неинтересно. А вот Соня любит сладкое».

Интересная история произошла с ведущей «Хто зверху?» и «Кто против блондинок?» Лесей Никитюк, которая когда-то окунула в шоколад руки по локти.





Леся Никитюк

«Однажды в Женеве мне посчастливилось побывать в гостях у шоколатье, – рассказывает звезда Нового канала. – Человек в маленьком-маленьком помещении занимается приготовлением шоколада, который входит в тройку самого вкусного в Швейцарии. Я увидела своими глазами, как делаются самые вкусные конфеты и разрисовываются вручную разноцветным шоколадом! А эксклюзивно для меня этот шоколатье провел специальную процедуру. Вылил в огромную миску 10 литров теплого шоколада, и я засунула туда руки по локти, а хотелось нырнуть с головой! Потом мы из этого сделали красивый кондитерский шедевр, и я его ела всю неделю. А мое любимое блюдо с шоколадом – шоколадный торт».