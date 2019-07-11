Ким Кардашьян и Канье Уэст рассказали, как найти баланс между семьёй и работой



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Американская актриса и фотомодель и хип-хоп исполнитель ведут активную светскую жизнь

38-летняя Ким Кардашьян и 42-летний Канье Уэст имеют свои личные бизнес-проекты, которые отнимают много сил. В интервью журналу Forbes звёздная семья рассказала, как они находят время для общения друг с другом.

Помимо музыкальной и продюсерской деятельности, с 2013 года Уэст активно развивает собственный бренд одежды и обуви Yeezy. Ким Кардашьян не отстает от мужа и вовсю вкладывается в развитие косметической марки KKW BEAUTY и запустила собственную линию корректирующего белья.

В таких «экстремальных» условиях супруги нашли свой собственный продуктивный метод общения — перед сном возлюбленные обмениваются творческими идеями и советами, помогают друг другу с макетами.

«Канье научил меня никогда не идти на компромиссы и по-настоящему брать на себя ответственность за свои поступки», — призналась Кардашьян в интервью Forbes.

Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились 24 мая 2014 во Флоренции (Италия). Супруги воспитывают четверых детей — дочерей Норт и Чикаго и сыновей Сейнта и Псалма.

Джерело: graziamagazine.ru