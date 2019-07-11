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    Жизнь

    Спустя 30 лет суд признал 43-летнего испанца внебрачным сыном Хулио Иглесиаса

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    Хулио Иглесиас и Ксавьер Санчес-Сантос - Спустя 30 лет суд признал 43-летнего испанца внебрачным сыном Хулио Иглесиаса
    Хулио Иглесиас и Ксавьер Санчес-Сантос

    Сам Иглесиас отцовство не признает

    Суд Испании признал 43-летнего Ксавьера Санчеса-Сантоса внебрачным сыном известного певца Хулио Иглесиаса. Мужчина пытался доказать это на протяжении 30 лет, но сам Иглесиас отцовство не признает и собирается обжаловать решение. Об этом сообщает BBC.

    Санчес-Сантос утверждает, что у его матери – португальской танцовщицы Марии Эдите Сантос – была связь с Иглесиасом, в результате которой родился он, Ксавьер. Так как Иглесиас не согласился делать ДНК-тест, Ксавьер нанял частного детектива, который нашел генетический материал для ДНК на одном из пляжей Майами – там оставил бутылку с водой сын Иглесиаса Хулио-младший. Впоследствии анализы подтвердили его родство с Ксавьером.

    Теперь Ксавьер, ставший по счету девятым ребенком Иглесиаса, может претендовать на часть наследства испанского исполнителя, который за свою карьеру продал более 300 миллионов пластинок на 14 языках.

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    Джерело: Esquire

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