Спустя 30 лет суд признал 43-летнего испанца внебрачным сыном Хулио Иглесиаса



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Хулио Иглесиас и Ксавьер Санчес-Сантос

Сам Иглесиас отцовство не признает

Суд Испании признал 43-летнего Ксавьера Санчеса-Сантоса внебрачным сыном известного певца Хулио Иглесиаса. Мужчина пытался доказать это на протяжении 30 лет, но сам Иглесиас отцовство не признает и собирается обжаловать решение. Об этом сообщает BBC.

Санчес-Сантос утверждает, что у его матери – португальской танцовщицы Марии Эдите Сантос – была связь с Иглесиасом, в результате которой родился он, Ксавьер. Так как Иглесиас не согласился делать ДНК-тест, Ксавьер нанял частного детектива, который нашел генетический материал для ДНК на одном из пляжей Майами – там оставил бутылку с водой сын Иглесиаса Хулио-младший. Впоследствии анализы подтвердили его родство с Ксавьером.

Теперь Ксавьер, ставший по счету девятым ребенком Иглесиаса, может претендовать на часть наследства испанского исполнителя, который за свою карьеру продал более 300 миллионов пластинок на 14 языках.

Джерело: Esquire