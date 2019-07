Хлоя Морец может сыграть женщину-кошку в новом «Бэтмене» с Робертом Паттинсоном

Кастинг на роль женщины-кошки в грядущем блокбастере Мэтта Ривза обещает быть не менее интересным и напряженным, чем поиски самого экранного Бэтмена

Эту новость сообщил портал We Got This Covered, по данным которого создатели «Бэтмена» подыскивают актрису от 20 до 30 лет. Хлое Морец в этом году как раз исполнилось 22 года, к тому же у нее за плечами несколько экшн-фильмов и экранизация комикса. По мнению некоторых, если Морец сумела сыграть Убивашку в «Пипце», будучи 12-летней девочкой, то сейчас она способна впечатлить зрителей еще больше.

Тем не менее, ее кандидатура понравилась далеко не всем поклонникам Женщины-кошки. До Хлои эту роль исполняли такие актрисы, как Мишель Пфайффер, Холли Берри и Энн Хэтэуэй, так что юной Морец будет легко потеряться на фоне этих голливудских красавиц. К тому же она на десять лет младше Роберта Паттинсона, и этот факт также многих не устраивает, хотя в комиксах Селина Кайл обычно младше Бэтмена.

Пока что это просто слухи, однако дата премьеры кинокомикса уже установлена, поэтому актерский состав должен быть утвержден уже в скором времени. Конкуренцию Морец составит звезда фильма «Миссия невыполнима: Последствия» 31-летняя Ванесса Кирби.