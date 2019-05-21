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    Жизнь

    Украинские звезды выступят на благотворительном фестивале LolaKids Fest & Ukrainian Kid’s Fashion Week

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    Украинские звезды выступят на благотворительном фестивале LolaKids Fest & Ukrainian Kid’s Fashion Week

    Трехдневный благотворительный фестиваль стартует 24 мая

    На днях в столичном Pochayna Event Hall состоится благотворительный фестиваль LolaKids Fest & Ukrainian Kid’s Fashion Week, главной целью которого является помощь детям с онкозаболеваниями.

    По словам организаторов, на собранные средства будут приобретены инфузионные насосы для отделений интенсивной терапии государственных детских больниц.

    Гостей фестиваля ждет насыщенная программа в : показ мод от 50 дизайнеров, мастер-классы от Наталии Холоденко и Дмитрия Карпачева, лекция от доктора Комаровского и так же выступления украинских артистов: Асии Ахат, Наталии Валевской, Камалии, Ольги Сумской и Виталия Борисюка, группы «Авиатор», Нины и Тони Матвиенко, Ольги Горбачовой и многих других 

    Более подробно о программе благотворительного фестиваля можно прочесть здесь.

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