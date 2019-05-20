Криштиану Роналду ударил своего сына кубком по голове



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Джорджина Родригес, Криштиану Роналду и Роналду-младший

Инцидент произошел во время церемонии награждения игроков туринского «Ювентуса» с победой в чемпионате Италии

Нападающей туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду случайно ударил кубком по голове своего сына Криштиану Роналду-младшего во время церемонии награждения чемпиона серии А. Это произошло после матча, в котором команда португальца сыграла вничью с «Аталантой» и в восьмой раз подряд стала чемпионом Италии. Видео курьезного инцидента появилась в Твиттере.

Отметим, что игра завершилась со счетом 1:1. При этом Роналду-младший стерпел боль и не подал

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду вместе уже два года и воспитывают четверых детей: сына 8-летнего Криштиану-младшего, годовалых двойняшек Матео и Еву и дочь Алану Мартину, которой тоже один годик.



