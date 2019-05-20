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    Жизнь

    Криштиану Роналду ударил своего сына кубком по голове

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    Джорджина Родригес, Криштиану Роналду и Роналду-младший - Криштиану Роналду ударил своего сына кубком по голове
    Джорджина Родригес, Криштиану Роналду и Роналду-младший

    Инцидент произошел во время церемонии награждения игроков туринского «Ювентуса» с победой в чемпионате Италии

    Нападающей туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду случайно ударил кубком по голове своего сына Криштиану Роналду-младшего во время церемонии награждения чемпиона серии А. Это произошло после матча, в котором команда португальца сыграла вничью с «Аталантой» и в восьмой раз подряд стала чемпионом Италии. Видео курьезного инцидента появилась в Твиттере.

    Отметим, что игра завершилась со счетом 1:1. При этом Роналду-младший стерпел боль и не подал

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    Криштиану Роналду ударил своего сына кубком по голове
    Криштиану Роналду ударил своего сына кубком по голове
    Криштиану Роналду ударил своего сына кубком по голове
    Криштиану Роналду ударил своего сына кубком по голове
    Криштиану Роналду ударил своего сына кубком по голове
    Криштиану Роналду ударил своего сына кубком по голове
    Криштиану Роналду ударил своего сына кубком по голове
    Криштиану Роналду ударил своего сына кубком по голове
    Криштиану Роналду ударил своего сына кубком по голове
    Криштиану Роналду ударил своего сына кубком по голове
    Криштиану Роналду ударил своего сына кубком по голове
    Криштиану Роналду ударил своего сына кубком по голове
    Криштиану Роналду ударил своего сына кубком по голове
    Криштиану Роналду ударил своего сына кубком по голове

    Джорджина Родригес и Криштиану Роналду вместе уже два года и воспитывают четверых детей: сына 8-летнего Криштиану-младшего, годовалых двойняшек Матео и Еву и дочь Алану Мартину, которой тоже один годик.

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