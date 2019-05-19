  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Близнецы впечатлили сеть своими невероятными косплеями

    • Розсилка
    Близнецы впечатлили сеть своими невероятными косплеями
    boredpanda.com

    Многие люди увлекаются косплеем и регулярно превращают себя в различных персонажей, удивляя интернет-сообщество яркими образами и вниманием к деталям. Но весьма редко этим занимаются дети

    Косплей становится все более популярным во всем мире и всё большее число людей хотят принять участие в конвенциях, посвящённых косплею различных персонажей комиксов, фильмов или видеоигр.

    Сегодня мы хотим рассказать вам о двух сестрах-близнецах Тихиро и Чиеко, которые обожают косплей и более того у них это отлично получается. Эту страсть к костюмам девочкам привили родители и с каждым годом их косплеи становятся всё лучше и лучше.

    И хотя им всего по 11 лет, им мастерски удается не только воссоздать образы, но костюмы.

    Девочки занимаются косплеем с 3 лет. Родители близняшек весьма благосклонны к их увлечению и часами сначала ищут нужные фотографии персонажей, затем материалы для создания идеальных костюмов.

    1 з 20
    на весь екран згорнути
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    А появление близнецов на одной из конвенций в образе Плачущих ангелов из «Доктора Кто» было настолько реалистичным, что участники принимали их за статуи, пока они не зашевелились.

    Джерело: boredpanda.com

    Читайте також
    фотография дети искусство родители
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ