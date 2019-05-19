Близнецы впечатлили сеть своими невероятными косплеями
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Розсилка
Многие люди увлекаются косплеем и регулярно превращают себя в различных персонажей, удивляя интернет-сообщество яркими образами и вниманием к деталям. Но весьма редко этим занимаются дети
Косплей становится все более популярным во всем мире и всё большее число людей хотят принять участие в конвенциях, посвящённых косплею различных персонажей комиксов, фильмов или видеоигр.
Сегодня мы хотим рассказать вам о двух сестрах-близнецах Тихиро и Чиеко, которые обожают косплей и более того у них это отлично получается. Эту страсть к костюмам девочкам привили родители и с каждым годом их косплеи становятся всё лучше и лучше.
И хотя им всего по 11 лет, им мастерски удается не только воссоздать образы, но костюмы.
Девочки занимаются косплеем с 3 лет. Родители близняшек весьма благосклонны к их увлечению и часами сначала ищут нужные фотографии персонажей, затем материалы для создания идеальных костюмов.
А появление близнецов на одной из конвенций в образе Плачущих ангелов из «Доктора Кто» было настолько реалистичным, что участники принимали их за статуи, пока они не зашевелились.
Джерело: boredpanda.com