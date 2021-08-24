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    Украинский боксер написал трогательный стих ко Дню Независимости (видео)

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    Александр Усик написал стихотворение ко Дню Независимости Фото из открытых источников - Украинский боксер написал трогательный стих ко Дню Независимости (видео)

    Александр Усик написал стихотворение ко Дню Независимости

    Фото из открытых источников

    Украинский боксер празднует 30-летие Независимости Украины

    Боксер Александр Усик во время подготовки к поединку с Джошуа нашел время, чтобы написать стихотворение и поздравить украинцев с Днем Независимости. Видео он опубликовал у себя на странице в соцсетях.

    Ти у мене єдина, ти у мене одна,

    Ти така неймовірна — матір рідна моя.

    Моя сильна й відкрита, моя ненька й сестра,

    Ти для нас всіх любима, Україна моя!

    Твоя мова співуча та відкрита душа,

    Ти всіх нас зігріваєш, але мерзнеш сама.

    Хочу я побажати, щоб ти вічно жила

    І я буду молитись, щоб в теплі ти була.

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    Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

    Ранее «Скотч» сообщал, как выглядела Елена Зеленская на День Независимости.

    Супруга президента нарядилась в белую рубашку с классическим воротничком и объемной вышивкой белым цветом, а также белую юбку. Первая леди не перегружали образ яркими аксессуарами. Зеленская также выбрала скромный макияж, а волосы распустила.

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    Теги: Александр Усик знаменитости шоу-бизнес
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    Украинский боксер написал трогательный стих ко Дню Независимости (видео)