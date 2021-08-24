Украинский боксер написал трогательный стих ко Дню Независимости (видео)
Александр Усик написал стихотворение ко Дню Независимости
Фото из открытых источников
Украинский боксер празднует 30-летие Независимости Украины
Боксер Александр Усик во время подготовки к поединку с Джошуа нашел время, чтобы написать стихотворение и поздравить украинцев с Днем Независимости. Видео он опубликовал у себя на странице в соцсетях.
Ти у мене єдина, ти у мене одна,
Ти така неймовірна — матір рідна моя.
Моя сильна й відкрита, моя ненька й сестра,
Ти для нас всіх любима, Україна моя!
Твоя мова співуча та відкрита душа,
Ти всіх нас зігріваєш, але мерзнеш сама.
Хочу я побажати, щоб ти вічно жила
І я буду молитись, щоб в теплі ти була.
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Ранее «Скотч» сообщал, как выглядела Елена Зеленская на День Независимости.
Супруга президента нарядилась в белую рубашку с классическим воротничком и объемной вышивкой белым цветом, а также белую юбку. Первая леди не перегружали образ яркими аксессуарами. Зеленская также выбрала скромный макияж, а волосы распустила.