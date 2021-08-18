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    В сети появились первые кадры из пятого сезона сериала «Корона» (фото)

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    В сети появились первые кадры из пятого сезона сериала «Корона» (фото)

    Netflix показал обновленный актерский состав

    Стриминговый сервис Netflix представил новые кадры из пятого сезона сериала «Корона», на которых показал обновленный актерский состав. Ранее стало известно, что роль Елизаветы II исполнит Имельда Стонтон, сыгравшая Долорес Амбридж в «Гарри Поттере».

    Теперь же поклонники британской королевской семьи могут оценить и Элизабет Дебики («Великий Гэтсби», «Довод»), которая воплотит образ принцессы Дианы.

    Ее партнером по съемочной площадке стал Доминик Уэст («Прослушка»), получивший роль принца Чарльза.

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    В сети появились первые кадры из пятого сезона сериала «Корона» (фото)
    В сети появились первые кадры из пятого сезона сериала «Корона» (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

    Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    В сети появились первые кадры из пятого сезона сериала «Корона» (фото)