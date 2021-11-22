«Україна має талант». 11-летняя девочка установила мировой рекорд (видео)

У девочки есть особенность - гипермобильность суставов

11-летняя жительница Запорожья Богдана Ткаченко в эфире талант-шоу «Україна має талант» установила рекорд Украины и мира.

Девочка с редким диагнозом гипермобильности суставов выступила в жанре эквилибр каучук, продемонстрировав необычайную гибкость.

Кроме того, она побила так называемый рекорд сестер Росс, приподнимая зубами яблоки, извиваясь назад. За минуту она справилась с 16 фруктами и таким образом превзошла достижение американок в 1944 году. Такого трюка никто не исполнял последние 70 лет.

Как рассказала мама девочки, диагноз ей поставили в 2,5 года, тогда родители решили отправить Богдану в спорт, чтобы правильно развивать ее уникальные способности. Так, в 4 года она начала заниматься в цирковой студии.

Ранее американский блогер «Юра из Коломыи» покорил талант-шоу песней про украинский банош.

Кроме того, «Юра из Коломыи» (так называет себя Джуда) смог рассмешить судей - Ксению Мишину, Женю Кота, Сергея Притулу и Лилию Подкопаеву. Притула признался, что у Джуды получается смешить людей лучше, чем у него. Также он посоветовал начинающему музыканту попробовать свои силы в стендапе.