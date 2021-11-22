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    «Україна має талант». 11-летняя девочка установила мировой рекорд (видео)

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    11-летняя гимнастка Богдана Ткаченко - «Україна має талант». 11-летняя девочка установила мировой рекорд (видео)
    11-летняя гимнастка Богдана Ткаченко

    У девочки есть особенность - гипермобильность суставов

    11-летняя жительница Запорожья Богдана Ткаченко в эфире талант-шоу «Україна має талант» установила рекорд Украины и мира.

    Девочка с редким диагнозом гипермобильности суставов выступила в жанре эквилибр каучук, продемонстрировав необычайную гибкость.

    Кроме того, она побила так называемый рекорд сестер Росс, приподнимая зубами яблоки, извиваясь назад. За минуту она справилась с 16 фруктами и таким образом превзошла достижение американок в 1944 году. Такого трюка никто не исполнял последние 70 лет.

    Как рассказала мама девочки, диагноз ей поставили в 2,5 года, тогда родители решили отправить Богдану в спорт, чтобы правильно развивать ее уникальные способности. Так, в 4 года она начала заниматься в цирковой студии.

    Ранее американский блогер «Юра из Коломыи» покорил талант-шоу песней про украинский банош.

    Кроме того, «Юра из Коломыи» (так называет себя Джуда) смог рассмешить судей - Ксению Мишину, Женю Кота, Сергея Притулу и Лилию Подкопаеву. Притула признался, что у Джуды получается смешить людей лучше, чем у него. Также он посоветовал начинающему музыканту попробовать свои силы в стендапе.

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    Теги: знаменитости дети шоу-бизнес
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    «Україна має талант». 11-летняя девочка установила мировой рекорд (видео)