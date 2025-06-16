«Прощавай, Бразиліє». Дружина посла Мельника розповіла, чим її засмутила країна

Мельник: позиція бразильської влади до України була і лишатиметься такою, що не може не розчаровувати

Дружина дипломата Мельника розповіла про складний досвід у країні «райських» контрастів та нову місію в ООН

Світлана Мельник, дружина українського дипломата Андрія Мельника, поділилася враженнями від їхнього півторарічного перебування у Бразилії, назвавши країну «глибоких контрастів», та анонсувала нову, ще складнішу дипломатичну місію в ООН. Її чоловіка, Андрія Мельника, нещодавно звільнили з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Бразилії та призначили Постійним представником України при Організації Об'єднаних Націй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Світлани Мельник.

Дружина дипломата описала рік і дев'ять місяців у Бразилії як «тропічну частину життєвого шляху», що минула «пліч-о-пліч» з чоловіком. Вона зазначила, що країна поєднує «вражаючу красу» та «глибокі соціальні рани», «несамовиту життєлюбність» та «тяжку щоденну боротьбу». Ця внутрішня напруга, за її словами, і є «правдою, силою та унікальністю» Бразилії.

Попри те, що бразильці – це «народ, який неможливо не любити», а природа «захоплює до сліз», Світлана Мельник відверто визнала, що позиція бразильської влади щодо України «була і лишатиметься такою, що не може не розчаровувати». Вона назвала її «байдужою, арогантною, навіть відверто брутальною» і висловила сумнів, що вона зміниться на краще найближчим часом.

Дипломатична боротьба за зміну цього підходу, за її словами, коштувала подружжю «чимало нервових клітин і сивого волосся», згадуючи «виклики на килим в МЗС» та «відверті погрози».

Як зазначає дружина дипломата, подружжя Мельників знову «склало все своє мандрівне життя у декілька десятків картонних коробок» і перетнуло океан з Бразиліа до Нью-Йорка.

Новою дипломатичною місією Андрія Мельника стане представництво інтересів України в ООН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ №215/2025 від 7 квітня 2025 року про його призначення Постійним представником України при Організації Об'єднаних Націй.

Світлана Мельник зазначила, що «оонівські коридори влади – це ще більш небезпечні джунглі, аніж ті справжні», і попереду на них чекає «нова – ще більш складна – дипмісія». За словами Світлани Мельник, нова місія відбуватиметься в «епіцентрі найбільш вишуканих міжнародних інтриг», де «на кожному кроці чатують пастки».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Андрія Мельника Постійним представником України при Організації Обʼєднаних Націй.

Андрій Мельник, який раніше обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Федеративній Республіці Бразилія, тепер буде представляти інтереси України в ООН. Призначення відбулося 7 квітня 2025 року, відповідно до указу №215/2025.