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Постпред України в ООН Мельник вважає, що вступ до НАТО зараз не у пріоритеті

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Постпред України в ООН Мельник вважає, що вступ до НАТО зараз не у пріоритеті
За словами Мельника, Україна потребує «твердих зобов’язань» від партнерів у сфері оборони.
фото з відкритих джерел

Партнери України мають чітко зафіксувати, які військові засоби застосують для її захисту в разі нового нападу Росії

Питання щодо вступу України до НАТО залишається актуальним, проте не є першочерговим. Головний акцент зараз зроблено на забезпеченні гарантій безпеки. Про це розповів постійний представник України в Організації Об'єднаних Націй Андрій Мельник в інтерв'ю Berliner Morgenpost.

Мельник зазначив, що партнери України мають чітко визначити та зафіксувати, які саме військові засоби будуть застосовані для її захисту у разі нового нападу з боку Росії.

Він додав, що гарантії безпеки можуть передбачати як двосторонні, так і багатосторонні угоди з країнами Євросоюзу та НАТО. Мельник зазначив, що такі гарантії можуть стати частиною ширшого мирного договору з Росією. За його словами, Україна потребує «твердих зобов’язань» від партнерів у сфері оборони.

Раніше відомий соціолог розповів, як українці бачать перемогу у війні. 

Також американський професор розповів, як в Україні може закінчитися війна

Нагадаємо, що війну в Україні можна закінчити у 2025 році, якщо чинити тиск на РФ завдяки посиленню України та через дипломатичні інструменти. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для SkyNews.

До того ж аналітики Міжнародного валютного фонду оновили прогноз тривалості війни Росії проти України. Термін завершення інтенсивних бойових дій відсунувся ще на рік. Про це йдеться у Меморандумі МВФ.

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Теги: НАТО президент Україна Володимир Зеленський Андрій Мельник військові українці війна

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